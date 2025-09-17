المؤتمرنت -

صحة غزة تحذّر من توقف الخدمة الصحية بشكل كامل

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي يُفشل وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود إلى مستشفيات محافظة غزة".



وأفادت الوزارة في بيان، بأن "الاحتلال يُصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال".



وأضافت الوزارة أن "منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل".



وأشارت إلى أن "الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط".



وأكدت أن "توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف في محافظة غزة يعني أننا أمام كارثة صحية وإنسانية خطيرة"، مناشدة كافة الجهات المعنية بـ"التدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة".



استهداف المنظومة الصحية في غزة

وفي عدوانه على قطاع غزة، يواصل الاحتلال سياسته الممنهجة لضرب المنظومة الصحية وإخراجها عن الخدمة بشكل كامل، من خلال استهداف المستشفيات والمرافق الصحية، كان آخرها مستشفى الرنتيسي للأطفال في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، إذ شن طيران الاحتلال غارات على الطوابق العلوية للمستشفى على 3 مرات متابعة يفصل بينها بضع دقائق. ودانت وزارة الصحة هذه الجريمة، مشيرة إلى أن 40 حالة غادرت المستشفى بحثا عن أماكن آمنة والنجاة بأطفالهم نتيجة القصف، فيما تبقى 40 مريضا مع مرافقيهم، و12 حالة عناية مركزة، و30 من طاقم المستشفى.



وأفادت وزارة الصحة بأن مستشفى الرنتيسي التخصصي الوحيد في القطاع، حيث يضم تخصصات الأورام وغسل الكلى وتخصصات أخرى كأمراض الجهاز التنفسي والهضمي. ويوجد بالمستشفى 80 مريضا يتلقون العلاج ضمن تخصصات مختلفة، إضافة الى 4 حالات عناية بالأطفال، و8 حالات عناية بحديثي الولادة. وجدّدت الوزارة المناشدة لكافة الجهات المعنية بتوفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية والمرضى في محافظة غزة.



وسبق أن حذّرت مستشفيات عدّة، ما زالت تقدّم خدماتها في قطاع غزة وسط انهيار المنظومة الصحية، من احتمال توقّفها في أيّ لحظة، من جرّاء النقص الكبير في الوقود، واتّباع الاحتلال الإسرائيلي سياسة التنقيط في عملية إدخاله إلى القطاع، وعدم توفّر مصادر طاقة بديلة أو مستدامة.



ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً مشدّداً على الفلسطينيين فيه، من خلال إغلاق كلّ المعابر وقطع التيار الكهربائي عنهم، ومنع إدخال الوقود لمصلحة محطة توليد الكهرباء الوحيدة، مع الإشارة إلى الضرر الكبير الذي لحق شبكة توزيع التيار الكهربائي واستهداف نقاط الخلايا الشمسية.