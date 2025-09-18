الخميس, 18-سبتمبر-2025 الساعة: 09:43 م - آخر تحديث: 09:39 م (39: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 435 شهيداً بينهم 147 طفلاً

435 شهيداً جراء التجويع في غزة

المؤتمرنت -
435 شهيداً جراء التجويع في غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 435 شهيداً بينهم 147 طفلاً.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية "4 حالات وفاة بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية".

وأوضحت أنه بذلك يرتفع "إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 435 شهيدا بينهم 147 طفلا"، وذلك منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC) المجاعة بغزة، في أغسطس الماضي، جرى تسجيل "157 حالة وفاة بينهم 32 طفلاً".

وأعلنت المنظمة، عبر تقرير في 22 أغسطس الماضي، "حدوث المجاعة في مدينة غزة"، وتوقعت أن "تمتد إلى مدينتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبرالحالي".

يذكر أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.








