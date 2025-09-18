الخميس, 18-سبتمبر-2025 الساعة: 09:43 م - آخر تحديث: 09:39 م (39: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - حذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم، من أن مستشفيات غزة باتت "على حافة الانهيار" جراء توسيع العدوان البري الإسرائيلي في شمال القطاع

الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار

المؤتمرنت -
الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار
حذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم، من أن مستشفيات غزة باتت "على حافة الانهيار" جراء توسيع العدوان البري الإسرائيلي في شمال القطاع، وسط دعوات لوقف إطلاق نار فوري في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس في منشور على منصة "إكس": إن التوغل العسكري وأوامر الإخلاء في شمال غزة يؤديان لموجات نزوح جديدة، مضيفا أن المصابين وذوي الإعاقة لا يستطيعون الانتقال لأماكن آمنة، مما يعرضهم لخطر جسيم.

وأوضح أن المستشفيات المكتظة أصلا في شمال غزة على وشك الانهيار وتصاعد العنف يعوق الوصول إليها. ودعا إلى وضع حد فوري لهذه الظروف اللا إنسانية ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

في ذات السياق، قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت معظم سكان قطاع غزة للتجمع في مساحة لا تتجاوز 10 كيلومترات مربعة.

وأضاف أبو حسنة في تصريحات صحفية، أن هناك انهيارا كبيرا للمنظومة الصحية والمساعدات الغذائية في قطاع غزة.

توزيع بأمان
في غضون ذلك، طالبت الـ"أونروا" في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" بضرورة السماح لها بإدخال مساعداتها وتوزيعها بأمان وعلى نطاق واسع.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف جيش العدو الإسرائيلي من أوامر الإخلاء للعديد من الأحياء في مدينة غزة وكذلك من استهدافه للأبراج والعمارات السكنية والمستشفيات في سياسة يقول مسؤولون فلسطينيون إنها تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على النزوح من المدينة إلى مناطق جنوبي القطاع.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر 2023، دأب الاحتلال على استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية بالقطاع، ما أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة كلياً أو جزئياً، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

كذلك أدى استهداف المرافق الصحية إلى تعريض حياة آلاف المرضى والجرحى والطواقم الطبية للخطر، بينما تغلق إسرائيل منذ 2 مارس جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفاً و141 شهيداً، و165 ألفاً و925 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينياً منهم 147 طفلاً.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان
اقتصاد: الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 65141
رياضة: نتائج 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا
عربي ودولي: 100 شهيد في غزة منذ فجر الأربعاء
علوم وتقنية: تحذير صحي من عواقب قضم الأظافر
عربي ودولي: مليون فلسطيني يرفضون النزوح من غزة
فنون ومنوعات: محمد إمام يوجّه رسالة الى جمهوره
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب عالمياً
عربي ودولي: مقتل 5 مسلحين في باكستان
عربي ودولي: نعيم قاسم يوجّه رسالةً لـ“جرحى البيجر”
عربي ودولي: المقاومة تقصف تحشيدات بغزة
أخبار: 65062 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: انقطاع الإنترنت والاتصالات بغزة
عربي ودولي: 108 مستوطنين يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: 37 شهيد فلسطيني منذ فجر اليوم
أخبار: توقعات بهطول أمطار رعدية
رياضة: ريال مدريد يعبر مارسيليا بركلتي جزاء
أخبار: صنعاء تؤكد سلامة الملاحة
رياضة: أرسنال يستهل الأبطال بثنائية في بلباو
مجتمع مدني: 4 إشارات من القلب لا يجب تجاهلها
أخبار: إغلاق موسم اصطياد الجمبري
أخبار: الخارجية: قمة الدوحة مخيّبة للآمال
أخبار: صنعاء تقصف يافا وأم الرشراش
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025