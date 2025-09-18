المؤتمرنت -

صنعاء تنفّذ 3 عمليات بفلسطين المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وأم الرشراش وبئر السبع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن القوة الصاروخية نفذّت عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2، مستهدفًا هدفًا عسكريًا حساسًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.



وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وإغلاق المجال الجوي في فلسطين المحتلة.



وأشار البيان إلى أن سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفّذ عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفت الأولى أهدافًا مختلفة في منطقة أم الرشراش بثلاث طائرات مسيرة، واستهدفت الأخرى هدفًا حساسًا في منطقة بئر السبع في فلسطين المحتلة وذلك بطائرة مسيرة، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله.



وأفاد البيان بأن العمليات العسكرية تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا.



كما أكدت القوات المسلحة أن اليمن الحر المستقل سيمضي قدما في تطوير قدراته العسكرية لتعزيز موقفه في هذه المعركة، وسيواصل عملياته الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.