الجمعة, 19-سبتمبر-2025 الساعة: 08:46 م - آخر تحديث: 08:25 م (25: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة على أجزاء من عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة

أمطار متفرقة مستمرة؟

المؤتمرنت -
أمطار متفرقة مستمرة؟
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة على أجزاء من عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت وسهل تهامة ومرتفعات لحج وأبين.

ويُحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، البيضاء وأجزاء من شبوة وحضرموت وعلى أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية على محافظات عمران، حجة، غرب صنعاء، المحويت، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، البيضاء، أبين، لحج، شبوة وحضرموت.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية وانجراف التربة والانهيارات الصخرية والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب كثافة السحب والأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

ونصح باتباع إجراءات السلامة للحماية من العواصف الرعدية وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: تحذير أممي من تفاقم الأزمة بالسودان
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 65174
رياضة: برشلونة يهزم نيوكاسل في ليلة راشفورد
اقتصاد: صعود الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: كتائب القسام تتوعّد الإسرائيليين
رياضة: البايرن يقابل هوفنهايم في البوندسليغا
فنون ومنوعات: إحالة شيرين عبدالوهاب إلى المحاكمة
ثقافة: قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة
عربي ودولي: غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان
اقتصاد: الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 65141
أخبار: توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة
رياضة: نتائج 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا
عربي ودولي: 100 شهيد في غزة منذ فجر الأربعاء
أخبار: صحة غزة تحذّر من توقف الخدمة الصحية
علوم وتقنية: تحذير صحي من عواقب قضم الأظافر
عربي ودولي: مليون فلسطيني يرفضون النزوح من غزة
فنون ومنوعات: محمد إمام يوجّه رسالة الى جمهوره
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب عالمياً
أخبار: الأقصى تدعو لخروج مليوني الجمعة
عربي ودولي: مقتل 5 مسلحين في باكستان
عربي ودولي: نعيم قاسم يوجّه رسالةً لـ“جرحى البيجر”
عربي ودولي: المقاومة تقصف تحشيدات بغزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025