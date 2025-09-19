الجمعة, 19-سبتمبر-2025 الساعة: 08:47 م - آخر تحديث: 08:25 م (25: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - شهدت العاصمة صنعاء اليوم، مسيرة مليونية تحت شعار "مع غزة.. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان"، تأكيداً على الثبات في مواجهة العدو الصهيوني

مسيرة مليونية بصنعاء تحذّر

المؤتمرنت -
مسيرة مليونية بصنعاء تحذّر
شهدت العاصمة صنعاء اليوم، مسيرة مليونية تحت شعار "مع غزة.. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان"، تأكيداً على الثبات في مواجهة العدو الصهيوني ونصرة للشعب الفلسطيني.

وباركت الحشود عمليات القوات المسلحة ضد الكيان الصهيوني في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تجاوزت منظوماته الدفاعية.. مؤكدة على مواصلة التعبئة العامة والتحشيد والجاهزية لمواجهة أعداء الأمة وأذنابهم وعملائهم والتصدي لكل مؤامراتهم الإجرامية.

ونددت بتصعيد العدو الصهيوني للمجازر وجرائم الإبادة والتجويع والتدمير في قطاع غزة بشراكة أمريكية ودعم غربي وتواطؤ دولي.. مشيرة إلى أن استخدام أمريكا حق النقض لمشروع قرار لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات يؤكد مجددا أن العدوان على غزة هو أمريكي صهيوني.

وحذرت الحشود النظام السعودي من التورط مع العدو البريطاني والأمريكي في حماية الملاحة الإسرائيلية.. مؤكدة أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل كما فشلت سابقاتها، ولن يتمكنوا حتى من حماية سفنهم.

وعبرت عن الأسف لمخرجات القمة العربية والإسلامية في الدوحة المخيبة للآمال والتي لم ترق إلى مستوى ما يمارسه العدو الصهيوني من عربدة واستباحة لدول وشعوب المنطقة.

وأكدت أن تخاذل وخيانة الأنظمة والحكام شجع العدو الإسرائيلي في توسيع دائرة عدوانه وإجرامه والسعي لفرض معادلات الاستباحة وتأسيس ما يسميه "إسرائيل الكبرى".. مشيرة إلى أن المقاومة والجهاد في سبيل الله هو الخيار الوحيد لاستعادة عزة الأمة وكرامتها.

ورددت الجماهير شعارات البراءة من الأعداء والعملاء والخونة، والتأكيد على مواصلة الجهاد والاستنفار لمواجهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي، والثبات والاستمرار في مساندة ومناصرة أبناء غزة والشعب الفلسطيني مهما كانت التضحيات.

وأوضح بيان صادر عن المسيرة الملوينية، أنه "استشعاراً لمسؤوليته الدينية والإنسانية والأخلاقية، يستمر الشعب اليمني في خروجه الأسبوعي المليوني جهاداً في سبيل لله وابتغاء لمرضاته، وثباتاً راسخاً في موقفنا المحق والمشرف المساند للشعب الفلسطيني المسلم المظلوم".

وأكد أن "كل الأحداث والتطورات خلال قرابة العامين من العدوان على غزة تثبت بأن الخيار المتمثل في مواجهة العدو الصهيوني والجهاد في سبيل الله ضده، النابع من روح كتاب الله القرآن الكريم كان الأكثر صوابية وحكمة، وأن الخيارات الأخرى مع هذا العدو ليس لها قيمة؛ بل تغريه وتزيده عتواً وطغياناً ورغبة في الاستباحة، ولنا في القمة الأخيرة التي جرت في الدوحة عبرة بأن ما تلاها من تصعيد كان دليلاً بأنها لم تردعه بل طمأنته وأغرته".

وأضاف "لذلك نؤكد مجدداً ثباتنا على نهج الله وتمسكنا به، واستمرارنا في جهادنا المقدس ضد العدو الصهيوني المجرم، ودعمنا وإسنادنا لغزة ومقاومتها العزيزة، ومواجهة معادلة الاستباحة، والوقوف في وجه العدو بكل قوة وصلابة، متوكلين على الله ومعتمدين عليه وواثقين به حتى يتحقق لنا النصر العظيم والفتح الموعود بإذن الله".

وحيا البيان صمود الشعب الفلسطيني، وبارك العمليات العسكرية الأخيرة للمقاومة الفلسطينية المسددة بتوفيق الله المنكلة بالعدو الصهيوني التي أثبتت فشله في تحقيق أي انتصار يذكر رغم ما ارتكبه من إجرام وإبادة.

وبارك عمليات القوات المسلحة المتصاعدة والمنكلة بالعدو الصهيوني والتي حققت أهدافها بتوفيق الله، متجاوزة أحدث منظومات الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية، وأثبتت أن لا حل آخر لهذا الكيان المجرم في إيقاف هذه العمليات سوى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة.. مباركاً كل عملية مساندة للشعب الفلسطيني من كل أفراد الأمة ورجالاتها.

وحذر "النظام السعودي ومعه الأمريكي والبريطاني وكل من تسول له نفسه وتمنيه بأن يتورط في محاولة حماية ملاحة العدو الصهيوني دعماً وإسنادا له في عدوانه على غزة، لأنه لن يجني إلا الهزيمة والخسران كما حدث سابقا، والخزي والعار والفضيحة أمام العالم كله بدعم قتلة النساء والأطفال ومجرمي الحرب اليهود الصهاينة، وسنواجهه بأعظم مما سبق بإذن الله".








