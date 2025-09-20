المؤتمرنت -

صنعاء: فيتو أمريكا يؤكد شراكتها في جرائم الإبادة بغزة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن استخدام أمريكا لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار تقدّمت به الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، دليل جديد على شراكة أمريكا في جرائم الإبادة الجماعية في القطاع.



وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن أمريكا استخدمت حق النقض ست مرات منذ بداية العدوان على غزة، كما استخدمته عشرات المرات خلال العقود الثمانية الماضية لإجهاض قرارات تدعو لإنهاء الاحتلال أو تُدين الاستيطان والجرائم والانتهاكات الصهيونية المستمرة للقانون الدولي.



وأشارت إلى أنه وبعد مرور ثمانين عاماً منذ إنشاء الأمم المتحدة وعقد عشرة آلاف اجتماع لمجلس الأمن، حان الوقت لإصلاح المجلس، ولا سيما نظام العضوية وآلية التصويت حتى يتسنى له الاضطلاع بدوره المتمثل في صون الأمن والسلم الدوليين، ولكي لا يبقى رهينة بيد أمريكا تستخدمه لحماية الكيان الصهيوني على حساب دماء الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.



ورحبت وزارة الخارجية بما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة من تأكيد قيام الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، داعية المجتمع الدولي إلى العمل على إنهاء تلك الجرائم ومعاقبة المسؤولين عنها من مجرمي الحرب الصهاينة.



وجدّدت التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمساند للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي على غزة وكل فلسطين.