المؤتمرنت -

أمطار رعدية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، صعدة، وسهل تهامة.



وقد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، شبوة، لحج، الضالع، صنعاء، عمران والسواحل الجنوبية والغربية.



ونبه المركز المواطنين من العواصف الرعدية والتواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار ومن الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية في الطرق الجبلية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب.

