الثلاثاء, 23-سبتمبر-2025 الساعة: 03:44 ص - آخر تحديث: 12:30 ص (30: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - قيادي بحماس يشيد بمساندة اليمن لغزة

قيادي بحماس يشيد بموقف اليمن الداعم لغزة

المؤتمرنت -
قيادي بحماس يشيد بموقف اليمن الداعم لغزة
أشاد ممثل حركة حماس في صنعاء معاذ أبو شمالة، بالموقف اليمني البارز المختلف عن المحيط العربي والإسلامي والذي فاق التوقعات وتحدى كل الإجراءات وتحمل الكثير من التبعات بقصفه موانئ ومطارات العدو والكثير من المواقع الحساسة في فلسطين المحتلة، وفرض حصارًا على كيان العدو الصهيوني خارج حدود فلسطين.

وقال ممثل حركة حماس، اليوم في ندوة بصنعاء، "إن الشعب الفلسطيني لن ينسى لليمن قيادةً وحكومةً وشعبًا وجيشًا مواقفه، وستبقى تضحيات اليمنيين مشعل نور تضيء طريق التحرير ونارًا تحرق الصهاينة حتى الفتح الموعود".

وجددّ أبو شمالة، التأكيد على ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه متحديًا كل جرائم العدو، في صمود أسطوري لا نظير له متشبثًا بأرضه بالرغم من الآلام والجراحات، وسيبقى الشعب الفلسطيني صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات والجرائم.

وتحدث عن الملامح المضيئة التي تبرز في ظل المشهد القاتم، وتبعث الأمل في النفوس وتكسر هيبة العدو الصهيوني وتفشل مخططاته وتُبشر بهزيمته وانهياره، ومنها صمود المقاومة الفلسطينية لمختلف الفصائل وفي المقدمة كتائب القسام، والمتحدية لآلة العدو وإيقاع الخسائر البشرية والمادية، وجعل عصابات العدو تتصاغر أمام بطولاتهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ديمبلي يتوّج بجائزة الكرة الذهبية
عربي ودولي: فرنسا تعترف رسمياً بدولة فلسطين
مجتمع مدني: خفقان القلب.. متى ينبغي أن نقلق؟
عربي ودولي: رفع العلم الفلسطيني على السفارة في لندن
فنون ومنوعات: داخل المطار.. القبض على مطربة شهيرة
اقتصاد: استقرار الأسهم الأوروبية
اقتصاد: الذهب يحلق مسجلاً قمة جديدة
عربي ودولي: الصين: غزة ملك للشعب الفلسطيني
علوم وتقنية: 4 مكملات غذائية لتعزيز الذاكرة
عربي ودولي: تجريف صهيوني للأراضي الفلسطينية
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 65344
رياضة: برشلونة يضرب بقوة ويقترب من الريال
رياضة: فوز روما وإنتر وأتلانتا في الكالتشيو
علوم وتقنية: أمراض مزمنة ترتبط بداء السكري
مجتمع مدني: علامات خفية لأمراض الكلى
فنون ومنوعات: “شرط” يُطيح بحلم فضل شاكر
رياضة: ناشئو اليمن يستهلون كأس الخليج بالخسارة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: البرتغال تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رياضة: أرسنال يحرم السيتي من انتصار ثمين
قضايا وآراء: الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
عربي ودولي: بريطانيا وأستراليا وكندا تعترف بفلسطين
علوم وتقنية: 6 أطعمة لتنظيف شرايين القلب
عربي ودولي: مستوطنون يستولون على أراضٍ فلسطينية
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2523
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025