قيادي بحماس يشيد بموقف اليمن الداعم لغزة

أشاد ممثل حركة حماس في صنعاء معاذ أبو شمالة، بالموقف اليمني البارز المختلف عن المحيط العربي والإسلامي والذي فاق التوقعات وتحدى كل الإجراءات وتحمل الكثير من التبعات بقصفه موانئ ومطارات العدو والكثير من المواقع الحساسة في فلسطين المحتلة، وفرض حصارًا على كيان العدو الصهيوني خارج حدود فلسطين.



وقال ممثل حركة حماس، اليوم في ندوة بصنعاء، "إن الشعب الفلسطيني لن ينسى لليمن قيادةً وحكومةً وشعبًا وجيشًا مواقفه، وستبقى تضحيات اليمنيين مشعل نور تضيء طريق التحرير ونارًا تحرق الصهاينة حتى الفتح الموعود".



وجددّ أبو شمالة، التأكيد على ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه متحديًا كل جرائم العدو، في صمود أسطوري لا نظير له متشبثًا بأرضه بالرغم من الآلام والجراحات، وسيبقى الشعب الفلسطيني صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات والجرائم.



وتحدث عن الملامح المضيئة التي تبرز في ظل المشهد القاتم، وتبعث الأمل في النفوس وتكسر هيبة العدو الصهيوني وتفشل مخططاته وتُبشر بهزيمته وانهياره، ومنها صمود المقاومة الفلسطينية لمختلف الفصائل وفي المقدمة كتائب القسام، والمتحدية لآلة العدو وإيقاع الخسائر البشرية والمادية، وجعل عصابات العدو تتصاغر أمام بطولاتهم.