المؤتمرنت -

خروج مستشفيين بمدينة غزة عن الخدمة

خرج مستشفيان في مدينة غزة عن الخدمة بسبب تصعيد الاحتلال الإسرائيلي هجومه البري والأضرار الناجمة عن القصف المتواصل، مع تقدم الدبابات في عمق المدينة، حسبما أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم.



وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن مستشفى الرنتيسي للأطفال تعرّض قبل أيام لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه أشارت إلى وقوع هجمات إسرائيلية في محيط مستشفى العيون القريب، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة أيضًا.



وأكدت وزارة الصحة أن "الاحتلال يتعمد، وبشكل ممنهج، ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة، ضمن سياسة الإبادة الجماعية".



وأضافت: "جميع المرافق والمستشفيات لا توجد إليها طرق آمنة تُمكّن المرضى والجرحى من الوصول إليها".



ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر 2023، دأب جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية، ما أخرج معظمها عن الخدمة كليا أو جزئيا.