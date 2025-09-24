المؤتمرنت -

حماس تردّ على اتهامات ترامب

رفضت حركة حماس، الاتهامات التي وجهها إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعرقلة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.



وأكدت الحركة، في بيان، أنها "لم تكن يوماً عقبةً في طريق الوصول إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقد قدّمت في سبيل ذلك كلَّ المرونة والإيجابية اللازمة، وتعلم الإدارة الأمريكية والوسطاء والعالم أجمع أنّ مجرم الحرب نتنياهو هو المعطِّل الوحيد لكل محاولات التوصل إلى اتفاق".



وذكّر البيان بأن لقد "الإرهابي نتنياهو انقلب على اتفاق يناير الماضي، وقابل مُقترَح ويتكوف، الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه، بالتجاهل الكامل، قبل أن يرتكب جريمته الآثمة بقصف مقر اجتماع وفد الحركة للمفاوضات في الدوحة أثناء مناقشته لورقة الرئيس ترامب الأخيرة".



ودعت حماس الإدارة الأمريكية إلى "الانحياز لقيم العدالة، والتدخّل الإيجابي لإلزام حكومة الاحتلال الإرهابية بوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، ورفع غطائها السياسي والعسكري عن هذه الحرب الوحشية".



وكان الرئيس ترامب قد قال أمس الثلاثاء -خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- إن حماس رفضت الإفراج عن الأسرى أو الموافقة على وقف إطلاق النار.



وأشار إلى أنه سعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة لكن الحركة "رفضت بشكل متكرر كل العروض"، وفق تعبيره.



وبدعم أمريكي يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفاً و382 شهيداً و166 ألفاً و985 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينياً بينهم 147 طفلاً.