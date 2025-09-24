الأربعاء, 24-سبتمبر-2025 الساعة: 01:43 ص - آخر تحديث: 01:34 ص (34: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - حماس تردّ على اتهامات ترامب

حماس تردّ على اتهامات ترامب

المؤتمرنت -
حماس تردّ على اتهامات ترامب
رفضت حركة حماس، الاتهامات التي وجهها إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعرقلة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحركة، في بيان، أنها "لم تكن يوماً عقبةً في طريق الوصول إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقد قدّمت في سبيل ذلك كلَّ المرونة والإيجابية اللازمة، وتعلم الإدارة الأمريكية والوسطاء والعالم أجمع أنّ مجرم الحرب نتنياهو هو المعطِّل الوحيد لكل محاولات التوصل إلى اتفاق".

وذكّر البيان بأن لقد "الإرهابي نتنياهو انقلب على اتفاق يناير الماضي، وقابل مُقترَح ويتكوف، الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه، بالتجاهل الكامل، قبل أن يرتكب جريمته الآثمة بقصف مقر اجتماع وفد الحركة للمفاوضات في الدوحة أثناء مناقشته لورقة الرئيس ترامب الأخيرة".

ودعت حماس الإدارة الأمريكية إلى "الانحياز لقيم العدالة، والتدخّل الإيجابي لإلزام حكومة الاحتلال الإرهابية بوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، ورفع غطائها السياسي والعسكري عن هذه الحرب الوحشية".

وكان الرئيس ترامب قد قال أمس الثلاثاء -خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- إن حماس رفضت الإفراج عن الأسرى أو الموافقة على وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه سعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة لكن الحركة "رفضت بشكل متكرر كل العروض"، وفق تعبيره.

وبدعم أمريكي يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفاً و382 شهيداً و166 ألفاً و985 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينياً بينهم 147 طفلاً.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: 9 هوايات لتعزيز الصحة النفسية
فنون ومنوعات: نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى
عربي ودولي: قصف 12 منشأة لوكالة الأونروا في غزة
عربي ودولي: صحة غزة تحذّر من توقف المستشفیات
عربي ودولي: روسيا تعترض 81 مسيرة أوكرانية
اقتصاد: الذهب عند ذروة تاريخية
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
اقتصاد: تباين في مؤشرات الأسهم الآسيوية
قضايا وآراء: علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
فنون ومنوعات: نمر يقتل حارس محمية
علوم وتقنية: ابتكار يعالج الكسور في 3 دقائق
علوم وتقنية: 4 نصائح للتصدي للتوتر
فنون ومنوعات: سيجارة تُطيح بنائب وزير داخلية
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2526
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 65382
رياضة: ديمبلي يتوّج بجائزة الكرة الذهبية
عربي ودولي: فرنسا تعترف رسمياً بدولة فلسطين
مجتمع مدني: خفقان القلب.. متى ينبغي أن نقلق؟
عربي ودولي: رفع العلم الفلسطيني على السفارة بلندن
فنون ومنوعات: داخل المطار.. القبض على مطربة شهيرة
عربي ودولي: خروج مستشفيين بغزة عن الخدمة
اقتصاد: استقرار الأسهم الأوروبية
اقتصاد: الذهب يحلق مسجلاً قمة جديدة
أخبار: وزير الصحة يشدد على مضاعفة الجهود
عربي ودولي: الصين: غزة ملك للشعب الفلسطيني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025