السبت, 27-سبتمبر-2025 الساعة: 10:00 ص - آخر تحديث: 03:02 ص (02: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - توقعات بهطول أمطار رعدية

توقعات بهطول أمطار رعدية متفرقة

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار رعدية متفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على سهل تهامة ومحافظات تعز، الضالع، إب، ريمة، المحويت والحديدة.

ويُتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات عدن، لحج، أبين، شبوة حضرموت، المهرة، البيضاء، حجة وغرب كل من صعدة، عمران، صنعاء وذمار.

وهطلت يوم أمس أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية ومناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وسجلت أعلى كمية أمطار 24.0 ملم في محطة الكدن بمحافظة الحديدة.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، والانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية سيما في المنحدرات والطرق الجبلية.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب كثافة السحب المنخفضة أو الضباب وذلك على الطرق والمنحدرات الجبلية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: عدوان صهيوني على العاصمة صنعاء
أخبار: إتلاف 62 طن أغذية منتهية بصنعاء
فنون ومنوعات: مراهق يحاول قتل عمه بسبب
علوم وتقنية: 6 مكملات لتخفيف حرقة المعدة
أخبار: ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,538
أخبار: حصيلة شهداء غزة تتجاوز 65427
عربي ودولي: استهداف جرافتين صهيونيتين بغزة
أخبار: استمرار الأمطار على عدة محافظات
أخبار: استعداد لإيقاد شعلة عيد 26 سبتمبر
أخبار: عملية نوعية تستهدف أم الرشراش
أخبار: الأقصى تدعو لخروج مليوني الجمعة
أخبار: 6 هزات أرضية تضرب محافظتين
أخبار: صنعاء: افتتاح ملتقى التغذية العلاجية
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الشيخ حنظل بوفاة والدته
أخبار: حماس: استهداف أسطول الصمود إرهاب
عربي ودولي: قصف تجمعات العدو شرق غزة
أخبار: 8 وفيات بصواعق رعدية في الحديدة
أخبار: رئيس تشيلي: نتنياهو مجرم حرب
أخبار: ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,531
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 65419
مجتمع مدني: 9 هوايات لتعزيز الصحة النفسية
فنون ومنوعات: نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى
أخبار: حماس تردّ على اتهامات ترامب
أخبار: الخارجية: مقعد اليمن بالأمم المتحدة شاغر
عربي ودولي: قصف 12 منشأة لوكالة الأونروا في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025