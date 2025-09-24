المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 65419

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى 65,419 شهيدا و 167,160 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 37 شهيدًا، منهم أربعة شهداء انتشال، و 175 إصابة جديدة.



وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت؛ 12,823 شهيدًا و54,944 إصابة.



وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

