المؤتمرنت -

رئيس تشيلي: نتنياهو مجرم حرب يجب محاكمته دوليا

وصف رئيس تشيلي، غابرييل بوريك، رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنه "مجرم حرب"، مطالبًا بضرورة محاكمته دوليًا بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.



وأضاف الرئيس التشيلي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، "أريد أن أشاهده وهو يقف أمام المحكمة، لمواجهة هذه التهم".



ويعكس هذا التصريح حجم السخط الدولي المتزايد تجاه العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية.



وتتزامن دعوة رئيس تشيلي مع الإجراءات القائمة بالفعل ضد قادة الاحتلال في المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

