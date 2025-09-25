المؤتمرنت -

8 وفيات بصواعق رعدية في الحديدة

أفاد تقرير للمركز الوطني للأرصاد الجوية بوفاة 8 أشخاص واصابة 3 آخرين بصواعق رعدية في محافظة الحديدة ليرتفع بذلك عدد ضحايا الصواعق في اليمن إلى 98 حالة وفاة منذ أواخر يونيو بحسب تقارير اعلامية متطابقة. وقال التقرير ان المحافظة شهدت نشاط رعدي كبير لسحابة استوائية ممطرة مساء أمس.



وبحسب التقارير الاعلامية فأن الصواعق خلال الأشهر الماضية أودت بحياة 22 مواطن في حجة، و16 في الحديدة، و14 في عمران، و9 في المحويت، و9 في الضالع، و6 في تعز، و5 في ذمار، و5 في صنعاء، و4 في إب، و2 في ريمة و3 حالات وفاة في صعدة وأبين ولحج.*سبتمبرنت

