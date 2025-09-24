المؤتمرنت -

حماس: اعتداء الصهاينة على أسطول الصمود إرهاب

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قيام طائرات مُسيَّرة تابعة لجيش العدو الصهيوني، اليوم الأربعاء، باستهداف عدة سفن من أسطول الصمود العالمي في عرض البحر وفي المياه الدولية، إرهاب وسلوك خطير يمهّد لارتكاب اعتداءاتٍ أشدّ على سفن الأسطول والناشطين المرافقين له.



وأكدت الحركة، في بيان أن هذا الاعتداء محاولة صهيونية مكشوفة لثني أسطول الصمود والناشطين المرافقين له عن أداء رسالتهم الإنسانية بإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والذي يتعرّض لحملات إبادة وتجويع ممنهجة.



ودعت المجتمع الدولي والدول المعنية والمنظمات الإنسانية والهيئات الأممية، لإدانة هذه الجريمة، واتخاذ إجراءاتٍ فورية فاعلة لحماية الأسطول الإنساني وطاقمه، وتأمين وصول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة، ومحاسبة الكيان الصهيوني الفاشي وقادته، على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، وضد قوافل العمل الإنساني.



