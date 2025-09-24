المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الشيخ علي حنظل بوفاة والدته

بعث الشيخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة الى الشيخ علي احمد حنظل عضو اللجنة الدائمة

احد مشايخ قبيلة بني الحارث واخوانه وكافة آل حنظل بمديرية بني الحارث بامانة العاصمة صنعاء في وفاة والدته الفاضلة.



وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا اليه راجعون

