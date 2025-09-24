السبت, 27-سبتمبر-2025 الساعة: 10:01 ص - آخر تحديث: 03:02 ص (02: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
افتتح وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، اليوم بكلية العلوم الطبية والتطبيقية بجامعة صنعاء، الملتقى العلمي والتوعوي الثالث لطلبة قسم التغذية العلاجية والحميات بالكلية.

واطلع وزير الصحة ومعه عميد الكلية الدكتور خالد الخميسي، على سير أعمال الملتقى الذي يتضمن عرض نتائج الدراسات للحالات السريرية حول الأمراض المزمنة والتغذية العلاجية.

وأكد الوزير شيبان أهمية دور الملتقى في رفع مستوى الوعي الصحي والتغذوي للمجتمع، مشددًا على أهمية التغذية العلاجية والوقاية وطرق العلاج، وتعزيز دور اختصاصي التغذية العلاجية في المنظومة الصحية.

ولفت إلى أهمية ربط الجانب الأكاديمي بالجانب التطبيقي من خلال عرض تجارب وأبحاث حديثة في مجال التغذية العلاجية، والعمل على بناء شراكات مجتمعية ومؤسسية لدعم البرامج الغذائية والصحية، مشدداً على ضرورة نشر ثقافة الغذاء السليم كأساس لتحسين جودة الحياة وتقليل معدلات الأمراض المزمنة.

بدوره أكد عميد الكلية الدكتور الخميسي، أن الملتقى تضمن سيمنارات علمية متخصصة قدّمها طلاب وطالبات القسم، استعرضوا خلالها نتائج دراسات لحالات سريرية، ومناقشة أحدث الأساليب والتوصيات العلاجية والتغذوية المتعلقة بعدد من الأمراض المزمنة.

وأفاد بأن البرنامج يتضمن أيضًا جانبًا توعويًا وتطبيقيًا ميدانيًا استهدف طلاب وطالبات وموظفي الكليات الطبية، تم تقديم خدمات صحية مجانية من قياس ضغط الدم، وقياس مستوى السكر في الدم، وقياس الوزن ومؤشر كتلة الجسم (BMI) وحساب نسبة الدهون في الجسم.

وأكد الدكتور الخميسي، أن الفعاليات تهدف لنشر الوعي الصحي والتغذوي بالمجتمع الجامعي، وتسليط الضوء على الدور الحيوي لأخصائي التغذية العلاجية في تحسين صحة المجتمع، مشددًا على التزام القسم بتأهيل كوادر طبية متخصصة قادرة على الإسهام الفاعل في تطوير المنظومة الصحية في اليمن.








