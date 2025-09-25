المؤتمرنت -

6 هزات أرضية تضرب محافظتين يمنيتين

سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في ذمار، عدد 5 هزات أرضية في مديرية الجراحي جنوب محافظة الحديدة، وهزة واحدة في محافظة صنعاء.



وأكد رئيس المركز المهندس محمد حسين الحوثي، أن الهزات الأرضية وقعت خلال الساعات المتأخرة من مساء أمس الثلاثاء، حتى فجر اليوم الأربعاء.



وأوضح أن الهزة الأرضية الأولى كانت بقوة 2.5 درجة، جنوب غرب مديرية الجراحي بالحديدة، عند الساعة 9.08 مساء أمس الثلاثاء، تبعتها هزة أخرى بقوة 3.0 درجة عند الساعة 11.20 ليلا في المنطقة ذاتها.



وأضاف الحوثي أن الهزة الأرضية الثالثة كانت بقوة 2.5 درجة، على بعد 16 كم جنوب غرب الجراحي عند الساعة 3.35 فجر اليوم الأربعاء.



وأفاد أن محطات الرصد سجلت بعد تلك الهزات، هزة أرضية واحدة بقوة 2.2 درجة، عند الساعة 4.09 فجرا، على بعد 37 كم جنوب غرب محافظة صنعاء.



وأشار إلى أن الهزة الرابعة التي ضربت مديرية الجراحي كانت بقوة 2.3 درجة، خلال الساعة 7.16 صباحا، جنوب المديرية، بالإضافة إلى هزة أرضية خفيفة بقوة 1.8 درجة، عند الساعة التاسعة صباحا وذلك على بعد 16 كم شمال شرق الجراحي.

