المؤتمرنت -

عملية عسكرية نوعية تستهدف أم الرشراش المحتلة

اعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية بطائرتين مسيرتين، استهدفتا هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة.



وأكدت أن العملية العسكرية حققت هدفها بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي لها، مشيرة إلى أن العملية انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتصعيد الخطير للعدوُّ الإسرائيليُّ بحقِّ الأشقاء في قطاعِ غزة، وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا.



ولفت البيان إلى أن العمليَّةُ هيَ الثانيةُ خلالَ الـ 24 ساعةً الماضيةِ، حيثُ نَفَّذَ سلاحُ الجوِّ المسيَّرُ عمليَّةً عسكريَّةً فيِ وقتٍ سابقٍ أمسِ الثلاثاءِ بعدَدٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ استهدفتْ أهدافاً عدةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقتَيِ أُمِّ الرشراشَ وبئرِ السبعِ جنوب فلسطينَ المحتلَّةِ.



وحيّت القواتُ المسلَّحةُ اليمنيَّةُ الصامدينَ المجاهدينَ المرابطينَ في قطاعِ غزّةَ وهمْ يدافعونَ عنْ كلِّ الأُمَّةِ بتضحياتٍ لا مثيلَ لها وبطولات قلَّ نظيرُها، مضيفة "مستمرونَ منَ اليمنِ العزيزِ معكم وإلى جانبِكم بكلّ قدراتِنا وإمكانيّاتِنا، ولن نتوقَّفَ بعونِ اللهِ تعالى حتى وقفِ العدوانِ عليكم ورفعِ الحصارِ عنكم".



فيما يأتي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم



انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدوُّ الإسرائيليُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا.



نَفَّذَ سلاحُ الجوِّ المسيَّرُ فيِ القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عمليَّةً عسكريَّةً نوعيَّةً وذلكْ بطائرتينِ مسيرتينِ استهدفتا هدفينِ للعدوِّ الإسرائيليِّ فيِ منطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلَّةِ وقدْ حقَّقتِ العمليَّةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ وفشِلَتِ المنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي لها.



وتعدُّ هذهِ العمليَّةُ هيَ الثانيةُ خلالَ الأربعِ والعشرينَ ساعةً الماضيةِ، حيثُ نَفَّذَ سلاحُ الجوِّ المسيَّرُ عمليَّةً عسكريَّةً فيِ وقتٍ سابقٍ أمسِ الثلاثاءِ وذلكَ بعدَدٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ استهدفتْ أهدافاً عدةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقتَيِ أُمِّ الرشراشَ وبئرِ السبعِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلَّةِ.



تُحيّي القواتُ المسلَّحةُ اليمنيَّةُ جميعَ الصامدينَ المجاهدينَ المرابطينَ في قطاعِ غزّةَ وهمْ يدافعونَ عنْ كلِّ الأُمَّةِ بتضحياتٍ لا مثيلَ لها وبطولات قلَّ نظيرُها.



مستمرونَ منَ اليمنِ العزيزِ معكم وإلى جانبِكم بكلّ قدراتِنا وإمكانيّاتِنا، ولن نتوقَّفَ بعونِ اللهِ تعالى حتى وقفِ العدوانِ عليكم ورفعِ الحصارِ عنكم.



واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير



عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً



والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة



صنعاء 2 من ربيعٍ الآخر 1447للهجرة



الموافق للـ 24 من سبتمبر 2025م



صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية.