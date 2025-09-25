المؤتمرنت -

مساء غد بميدان التحرير: إيقاد شعلة العيد الـ63 لثورة 26 سبتمبر

يحتضن ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء مساء غد الخميس الكرنفال الكشفي الشبابي وحفل إيقاد شعلة العيد الـ63 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثلة بجمعية الكشافة والمرشدات.



يتضمن الكرنفال، عرض كشفي بمشاركة 350 من شباب وقادة الحركة الكشفية الذين سيشكلون في تكويناتهم العرضية الأهداف الستة لثورة 26 سبتمبر، إضافة إلى لوحة فنية معبرة عن المناسبة وتسليم وثيقة عهد من شباب الحركة الكشفية إلى فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، ثم إيقاد الشعلة الأم.



وأجرت مفوضية الكشافة اليوم الأربعاء على ملعب الظرافي بأمانة العاصمة، بروفات نهائية للعرض الكشفي، حيث تم خلال البروفات تشكيل شباب الحركة الكشفية في ست كواكب وتمثل كل كوكبة هدف من أهداف ثورة 26 سبتمبر.



إلى ذلك أكد مفوض العلاقات العامة بالمفوضية العامة للكشافة، مفوض كشافة أمانة العاصمة، علي شملان أن المفوضية أنهت كافة التحضيرات لإقامة الكرنفال الشبابي الكشفي، مشيراً إلى أن البروفات النهائية شهدت حماساً كبيراً وانضباطاً عالياً من المشاركين.



وأوضح أن الاحتفاء بالعيد الـ63 لثورة 26 سبتمبر الخالدة يأتي في ظل استمرار المواقف اليمنية المشرّفة والمساندة للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً أن العدوان الصهيوني لن يثني اليمنيين عن مواصلة دعم القضية الفلسطينية ومؤازرة أبناء غزة حتى تحقيق النصر.



وأشار شملان إلى أن شباب الحركة الكشفية يُحيّون ذكرى ثورتي 21 و26 سبتمبر كتقليد سنوي ارتبط بالحركة الكشفية وشبابها الذين يعتزون بذلك.

سبأ

