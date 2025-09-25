المؤتمرنت -

ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,538

أعلنت وزار الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,538 شهيدًا وأكثر من 18,581 مصاباً.



وأفادت الوزارة، في بيان بأن مستشفيات القطاع استقبلت 7 شهداء و50 جريحا من منتظري المساعدات، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتستمر جرائم العدو الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل يومي منذ بدء تنفيذ الآلية "الإسرائيلية الأميركية" التي تشرف عليها ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، في 27 مايو الماضي.

