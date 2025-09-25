المؤتمرنت -

المؤتمر الشعبي العام يدعو الى عدم الانجرار لدعوات الفتنة



دعا المؤتمر الشعبي العام كافة ابناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم قيادات وقواعد المؤتمر الى عدم الانجرار الى الدعوات للخروج الى الشوارع تحت مسمى الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة .

مشيرا الى ان الاحتفالات بالذكرى الثالثة والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة ستتم كما كانت تتم خلال السنوات الماضية وقد عملت الجهات المسئولة في الدولة كل الترتيبات لذلك

وحث المؤتمر الشعبي العام قيادات واعضاء المؤتمر الى عدم الاستجابة لمن يسعون لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة خصوصا في ظل استمرار العدوان الصهيوني على شعبنا ووطننا مؤكدا أن من يخالف هذه التوجهات فيتحمل مسؤولية ما يقوم به .