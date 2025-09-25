السبت, 27-سبتمبر-2025 الساعة: 10:02 ص - آخر تحديث: 03:02 ص (02: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - دعا المؤتمر الشعبي العام كافة ابناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم قيادات وقواعد المؤتمر الى

المؤتمر الشعبي العام يدعو الى عدم الانجرار لدعوات الفتنة

المؤتمرنت -
المؤتمر الشعبي العام يدعو الى عدم الانجرار لدعوات الفتنة

دعا المؤتمر الشعبي العام كافة ابناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم قيادات وقواعد المؤتمر الى عدم الانجرار الى الدعوات للخروج الى الشوارع تحت مسمى الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة .
مشيرا الى ان الاحتفالات بالذكرى الثالثة والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة ستتم كما كانت تتم خلال السنوات الماضية وقد عملت الجهات المسئولة في الدولة كل الترتيبات لذلك
وحث المؤتمر الشعبي العام قيادات واعضاء المؤتمر الى عدم الاستجابة لمن يسعون لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة خصوصا في ظل استمرار العدوان الصهيوني على شعبنا ووطننا مؤكدا أن من يخالف هذه التوجهات فيتحمل مسؤولية ما يقوم به .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: إتلاف 62 طن أغذية منتهية بصنعاء
فنون ومنوعات: مراهق يحاول قتل عمه بسبب
علوم وتقنية: 6 مكملات لتخفيف حرقة المعدة
أخبار: ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,538
أخبار: حصيلة شهداء غزة تتجاوز 65427
عربي ودولي: استهداف جرافتين صهيونيتين بغزة
أخبار: استمرار الأمطار على عدة محافظات
أخبار: استعداد لإيقاد شعلة عيد 26 سبتمبر
أخبار: عملية نوعية تستهدف أم الرشراش
أخبار: الأقصى تدعو لخروج مليوني الجمعة
أخبار: 6 هزات أرضية تضرب محافظتين
أخبار: صنعاء: افتتاح ملتقى التغذية العلاجية
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الشيخ حنظل بوفاة والدته
أخبار: حماس: استهداف أسطول الصمود إرهاب
عربي ودولي: قصف تجمعات العدو شرق غزة
أخبار: 8 وفيات بصواعق رعدية في الحديدة
أخبار: رئيس تشيلي: نتنياهو مجرم حرب
أخبار: ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,531
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 65419
أخبار: توقعات بهطول أمطار رعدية
مجتمع مدني: 9 هوايات لتعزيز الصحة النفسية
فنون ومنوعات: نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى
أخبار: حماس تردّ على اتهامات ترامب
أخبار: الخارجية: مقعد اليمن بالأمم المتحدة شاغر
عربي ودولي: قصف 12 منشأة لوكالة الأونروا في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025