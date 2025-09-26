السبت, 27-سبتمبر-2025 الساعة: 10:03 ص - آخر تحديث: 03:02 ص (02: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أخبار
المؤتمر نت - أكد جهاز الأمن والمخابرات، أن العدو الصهيوني أقدم على استهداف عدد من الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء

جهاز الأمن والمخابرات: العدو الصهيوني استهدف إصلاحية الجهاز وسجن آخر

المؤتمرنت -
جهاز الأمن والمخابرات: العدو الصهيوني استهدف إصلاحية الجهاز وسجن آخر
أكد جهاز الأمن والمخابرات، أن العدو الصهيوني أقدم على استهداف عدد من الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء، كما استهدف مقرات أمنية تابعة للجهاز، شملت إصلاحية جهاز الأمن والمخابرات، وسجن آخر للجهاز.

وأشار جهاز الأمن والمخابرات في بيان صادر عنه، أن العدوان الغاشم استهدف مرافق الإصلاحية ومحيطها، ومرافق السجن ومحيطه، ليمكن السجناء من الفرار، وقد تم بعون الله وفضله احتواء الموقف، وإفشال مخطط العدو.

وأوضح أن العدوان الغاشم أتى في إطار المخطط الإجرامي للعدو، بعمل فوضى وانفلات أمني في المناطق الحرة، مستفيدا من خلايا العدوان المسجونة في إصلاحية وسجن الأمن والمخابرات، والذين أداروا في السابق أجندة العدو في الميدان، من اغتيالات وتفجيرات، وإحداثيات للعدوان على بلادنا، خصوصا خلال مرحلة العدوان الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي على بلادنا.

وأضاف البيان" وإثر هذا العدوان الغاشم، فإن جهاز الأمن والمخابرات يؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأنه سيظل وفيا له، وأنه سيستمر في التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه، التي تستهدف الشعب اليمني، في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية".









