أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري

القوات المسلحة تجدد قصف أهدافا حساسة للعدو

المؤتمرنت -
القوات المسلحة تجدد قصف أهدافا حساسة للعدو
أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس.

وأكدت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية التي نفذتها القوة الصاروخية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقيف الحركة في مطار اللد.. مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، وردا على العدوان الإسرائيلي على بلدنا وجرائمه بحق شعبنا.

وأوضحت أن الدفاعات الجوية تمكنت بفضل الله من التصدي لعدد من التشكيلات القتالية وذلك بإطلاق عدد من الصواريخ أرض جو أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على بلدنا وأجبرت بعضها على المغادرة وإفشال جزء من الهجوم.

ودعت القوات المسلحة جميع الشركات والسفن المدنية والعسكرية التي تتواجد في مسرح العمليات في البحرين الأحمر والعربي أو تعبر منهما إلى ضرورة التعريف عن نفسها وكشف هويتها، ما لم فإنها ستكون عرضة للاستهداف وتتحمل كامل المسؤولية.

وجددت التأكيد على أنها ستستمر في تنفيذ المزيد من العمليات وبوتيرة متصاعدة إن شاء الله دفاعا عن البلد وضمن التصدي للعدوان الإسرائيلي وإسنادا لإخواننا الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم.

وفيما يلي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدوُّ الإسرائيليُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.

ورداً على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا وجرائمه بحق شعبنا.

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعية وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2 الانشطاريِّ متعددِ الرؤوسِ مستهدفاً أهدافًا حساسة عدةً في منطقةِ يافا المحتلة، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببتْ في هروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ وتوقيفِ الحركةِ في مطارِ اللد.

وفي سياقٍ آخرَ تمكنت دفاعاتُنا الجويةُ بفضلِ اللهِ من التصدي لعددٍ من التشكيلاتِ القتاليةِ وذلك بإطلاقِ عددٍ من الصواريخِ أرضِ جوٍّ أثناءَ العدوانِ الإسرائيليِّ الأخيرِ على بلدِنا وأجبرت بعضَها على المغادرةِ وإفشالِ جزءٍ من الهجومِ.

تدعو القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ جميعَ الشركاتِ والسفنِ المدنيةِ والعسكريةِ التي تتواجدُ في مسرحِ العملياتِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ أو تعبرُ منهما إلى ضرورةِ التعريفِ عن نفسِها وكشفِ هُويتِها، ما لم فإنها ستكونُ عرضةً للاستهدافِ وتتحملُ كاملَ المسؤوليةِ.

قواتُنا المسلحةُ سوف تستمرُ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ وبوتيرةٍ متصاعدةٍ إن شاءَ اللهُ دفاعًا عن البلدِ وضمنَ التصدي للعدوانِ الإسرائيليِّ وإسنادًا لإخوانِنا الصامدين في غزةَ حتى وقفِ العدوانِ عليهم ورفعِ الحصارِ عنهم.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 3 من ربيعٍ الآخر 1447للهجرة

الموافق للـ 25 من سبتمبر 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية









