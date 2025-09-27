السبت, 27-سبتمبر-2025 الساعة: 10:03 م - آخر تحديث: 07:42 م (42: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - الأرصاد يحذر من أمطار رعدية متفرقة

الأرصاد يحذر من أمطار رعدية متفرقة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر من أمطار رعدية متفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، تعز، الضالع، إب، الحديدة، ريمة، ذمار، المحويت وحجة.

ويُتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات حضرموت، شبوة، أبين وغرب محافظتي عمران وصعدة، وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية وكذلك الشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

ونبه المركز المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية والتواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية سيما في المنحدرات والطرق الجبلية.

كما نبه من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة أو الضباب.











أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: استشهادُ السَّيدِ حسن نصر الله: لحظةُ تحدٍّ كُبرى لجميعِ الأحرارِ في العالمِ
أخبار: العدو استهدف إصلاحية المخابرات وسجن آخر
أخبار: 150 شهيد وجريح جراء العدوان الصهيوني
أخبار: المؤتمر يدعو لعدم الانجرار لدعوات الفتنة
أخبار: حصيلة أولية لضحايا العدوان على صنعاء
أخبار: عدوان صهيوني على العاصمة صنعاء
أخبار: إتلاف 62 طن أغذية منتهية بصنعاء
فنون ومنوعات: مراهق يحاول قتل عمه بسبب
علوم وتقنية: 6 مكملات لتخفيف حرقة المعدة
أخبار: ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,538
أخبار: حصيلة شهداء غزة تتجاوز 65427
عربي ودولي: استهداف جرافتين صهيونيتين بغزة
أخبار: استمرار الأمطار على عدة محافظات
أخبار: استعداد لإيقاد شعلة عيد 26 سبتمبر
أخبار: عملية نوعية تستهدف أم الرشراش
أخبار: الأقصى تدعو لخروج مليوني الجمعة
أخبار: 6 هزات أرضية تضرب محافظتين
أخبار: صنعاء: افتتاح ملتقى التغذية العلاجية
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الشيخ حنظل بوفاة والدته
أخبار: حماس: استهداف أسطول الصمود إرهاب
عربي ودولي: قصف تجمعات العدو شرق غزة
أخبار: 8 وفيات بصواعق رعدية في الحديدة
أخبار: رئيس تشيلي: نتنياهو مجرم حرب
أخبار: ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,531
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 65419
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025