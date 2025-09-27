المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر من أمطار رعدية متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، تعز، الضالع، إب، الحديدة، ريمة، ذمار، المحويت وحجة.



ويُتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات حضرموت، شبوة، أبين وغرب محافظتي عمران وصعدة، وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية وكذلك الشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها.



ونبه المركز المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية والتواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية سيما في المنحدرات والطرق الجبلية.



كما نبه من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة أو الضباب.







