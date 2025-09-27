المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 65926

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم السبت، إلى 65,926 شهيدا و 167,783 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 77 شهيدًا، منهم ثلاثة شهداء انتشال، و 265 إصابة جديدة.



وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت؛ 13,060 شهيدًا و55,742 إصابة.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم إضافة عدد 300 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.



وبيّنت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

