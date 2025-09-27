السبت, 27-سبتمبر-2025 الساعة: 10:04 م - آخر تحديث: 07:42 م (42: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
عدد الشهداء الصحفيين بغزة يتجاوز 252

أخرهم الداية: حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة تتجاوز 252

المؤتمرنت -
أخرهم الداية: حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة تتجاوز 252
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 252 شهيداً منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" على القطاع ، وذلك بعد استشهاد الصحفي محمد الداية الذي يعمل في المركز الفلسطيني للإعلام.

وأدان المكتب بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الكيان "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.

ودعا، الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل المكتب، العدو "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم العدو الإسرائيلي وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الكيان الصهيوني للعدالة.

كما طالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.








