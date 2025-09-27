المؤتمرنت -

أخرهم الداية: حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة تتجاوز 252

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 252 شهيداً منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" على القطاع ، وذلك بعد استشهاد الصحفي محمد الداية الذي يعمل في المركز الفلسطيني للإعلام.



وأدان المكتب بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الكيان "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.



ودعا، الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.



وحمّل المكتب، العدو "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.



وطالب، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم العدو الإسرائيلي وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الكيان الصهيوني للعدالة.



كما طالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

