إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
الأرصاد يتوقع استمرار الأمطار الرعدية

الأرصاد يتوقع استمرار الأمطار الرعدية

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع استمرار الأمطار الرعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، غرب ذمار، المحويت، حجة وسهل تهامة والساحل الغربي.

ويُحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من غرب محافظات صنعاء، عمران وصعدة، وعلى البيضاء وهضاب أبين، شبوة، حضرموت، المهرة والسواحل الجنوبية والشرقية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومن العواصف الرعدية، وانجراف التربة والانهيارات الصخرية، وتدني الرؤية الأفقية في الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.








