عملية نوعيه تستهدف يافا وام الرشراش

وفيما يأتي نص البيان:



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدوُّ الإسرائيليُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.

وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا

نفذتِ القوَّةُ الصاروخيَّةُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عمليَّةً عسكريَّةً نوعيَّةً وذلكَ بصاروخٍ باليستيٍّ فَرْطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2 الانشطاريِّ متعددِ الرؤوسِ مستهدفاً أهدافًا حساسةً عدةً، في منطقةِ يافا المحتلةِ، وقد حقَّقتِ العمليَّةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسبَّبتْ في هُروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ.

ونَفَّذَ سلاحُ الجوِّ المسيَّرُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عملية عسكريّةً نوعيةً وذلك بطائرتينِ مسيرتينِ استهدفتا هدفينِ حيويينِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلّةِ، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ.

يؤكدُ اليمنُ الحرُّ المستقلُّ أنَّ الخيارَ الوحيدَ لأمتِنا العربيةِ والإسلاميةِ وأمامَ هذا العدوِّ الذي يعتدي على البلدانِ العربيةِ والإسلاميةِ ويرتكبُ المجازرَ والإبادةَ الجماعيةَ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ هو المواجهةُ والصمودُ وتقديمُ كلِّ الدعمِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولمقاومتهِ الأبيةِ الشريفةِ.

مستمرّونَ في تأديةِ واجباتِنا الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ حتى وقفِ العدوانِ على غزَّةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 7 من ربيعٍ الآخر 1447للهجرة

الموافق للـ 29 من سبتمبر 2025م



صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية