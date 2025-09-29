الإثنين, 29-سبتمبر-2025 الساعة: 02:15 م - آخر تحديث: 11:55 ص (55: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد أهداف حساسة وحيوية للعدو الإسرائيلي في يافا وأم الرشراش في فلسطين المحتلة.

عملية نوعيه تستهدف يافا وام الرشراش

المؤتمرنت -
عملية نوعيه تستهدف يافا وام الرشراش
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد أهداف حساسة وحيوية للعدو الإسرائيلي في يافا وأم الرشراش في فلسطين المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس مستهدفاً أهدافاً حساسة عدة، في منطقة يافا المحتلة.

وأشارت إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ.

وذكر البيان أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية وذلك بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.

وقالت القوات المسلحة: "يؤكد اليمن الحر المستقل أن الخيار الوحيد لأمتنا العربية والإسلامية وأمام هذا العدو الذي يعتدي على البلدان العربية والإسلامية ويرتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة هو المواجهة والصمود وتقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته الأبية الشريفة".

وأضافت: "مستمرون في تأدية واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها."

وفيما يأتي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم
انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدوُّ الإسرائيليُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.
وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا
نفذتِ القوَّةُ الصاروخيَّةُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عمليَّةً عسكريَّةً نوعيَّةً وذلكَ بصاروخٍ باليستيٍّ فَرْطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2 الانشطاريِّ متعددِ الرؤوسِ مستهدفاً أهدافًا حساسةً عدةً، في منطقةِ يافا المحتلةِ، وقد حقَّقتِ العمليَّةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسبَّبتْ في هُروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ.
ونَفَّذَ سلاحُ الجوِّ المسيَّرُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عملية عسكريّةً نوعيةً وذلك بطائرتينِ مسيرتينِ استهدفتا هدفينِ حيويينِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلّةِ، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ.
يؤكدُ اليمنُ الحرُّ المستقلُّ أنَّ الخيارَ الوحيدَ لأمتِنا العربيةِ والإسلاميةِ وأمامَ هذا العدوِّ الذي يعتدي على البلدانِ العربيةِ والإسلاميةِ ويرتكبُ المجازرَ والإبادةَ الجماعيةَ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ هو المواجهةُ والصمودُ وتقديمُ كلِّ الدعمِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولمقاومتهِ الأبيةِ الشريفةِ.
مستمرّونَ في تأديةِ واجباتِنا الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ حتى وقفِ العدوانِ على غزَّةَ ورفعِ الحصارِ عنها.
واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير
عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة
صنعاء 7 من ربيعٍ الآخر 1447للهجرة
الموافق للـ 29 من سبتمبر 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاعلان عن فرص استثمارية بالعراق
أخبار: مرور كوكب صغير قرب الأرض
أخبار: "أسطول الصمود" على بُعد 825 كم من غزة
أخبار: حصيلة الشهداء في غزة تتخطى 66 ألف
أخبار: الأرصاد يتوقع استمرار الأمطار الرعدية
قضايا وآراء: استشهادُ السَّيدِ حسن نصر الله: لحظةُ تحدٍّ كُبرى لجميعِ الأحرارِ في العالمِ
أخبار: الاطلاع على أضرار قصف حي الرقاص
أخبار: عدد الشهداء الصحفيين بغزة يتجاوز 252
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 65926
أخبار: ارتفاع ضحايا العدوان على صنعاء
أخبار: الأرصاد يحذر من أمطار رعدية متفرقة
أخبار: قصف أهدافا حساسة للعدو الصهوني
أخبار: العدو استهدف إصلاحية المخابرات وسجن آخر
أخبار: 150 شهيد وجريح جراء العدوان الصهيوني
أخبار: المؤتمر يدعو لعدم الانجرار لدعوات الفتنة
أخبار: حصيلة أولية لضحايا العدوان على صنعاء
أخبار: عدوان صهيوني على العاصمة صنعاء
أخبار: إتلاف 62 طن أغذية منتهية بصنعاء
فنون ومنوعات: مراهق يحاول قتل عمه بسبب
علوم وتقنية: 6 مكملات لتخفيف حرقة المعدة
أخبار: ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,538
أخبار: حصيلة شهداء غزة تتجاوز 65427
عربي ودولي: استهداف جرافتين صهيونيتين بغزة
أخبار: استمرار الأمطار على عدة محافظات
أخبار: استعداد لإيقاد شعلة عيد 26 سبتمبر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025