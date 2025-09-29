المؤتمرنت -

الارصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، تعز، الضالع، إب، ريمة، الحديدة وسهل تهامة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت، وغرب محافظتي صنعاء وذمار وأجزاء من السواحل الجنوبية.



وهطلت يوم أمس أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات تعز، إب والحديدة.



وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية والمجازفة بعبور مجاري السيول في الشعاب والوديان أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية.



كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب الضباب والسحب المنخفضة وعبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.