الإثنين, 29-سبتمبر-2025 الساعة: 05:59 م - آخر تحديث: 04:36 م (36: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس والضفة

المؤتمرنت -
مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس والضفة
أقدم مستوطنون صهاينة ، صباح اليوم الاثنين، على اقتلاع أشجار زيتون في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا حي واد الربابة في سلوان، بحماية من قوات العدو الإسرائيلي، واقتلعوا العديد من أشجار الزيتون.

الى ذلك، أطلق مستوطنون صهاينة النار اليوم الاثنين، باتجاه منازل المواطنين في قرية برقا شرق رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا وسط القرية، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المنازل.

وشهد شهر أغسطس الماضي تصاعدًا واضحًا في اعتداءات المستوطنين الصهاينة، حيث وثّقت تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، ومنظمة السلام الإسرائيلية 308 حالات اقتحام لأراضٍ زراعية، وإتلاف المحاصيل والأشجار، ومهاجمة القرى والمنازل، وحرق المركبات، وسرقة الممتلكات.

وفي السياق، لاحق مستوطنون صهاينة، صباح اليوم الاثنين، الرعاة في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفادت "وفا" الفلسطينية ، نقلا عن الناشط الحقوقي ،عارف دراغمة، بأن مجموعة من المستوطنين لاحقوا الرعاة في منطقة الفارسية، و أجبروهم على ترك المراعي، وسط تواجد شرطة العدو الإسرائيلي في المكان.

وأشار إلى أن عددا من المستوطنين شرعوا بتصوير منشآت المواطنين في منطقة الحمة، التي تعاني من اعتداءات يومية متواصلة.

يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تشهد تصاعدا كبيرا في وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى ملاحقتهم في المراعي، ومنعهم من دخولها، والاعتداء على مواشيهم، وسرقتها.

كما أغلق مستوطنون، اليوم الاثنين، طريقاً زراعيا، وأطلقوا مواشيهم في أراضي المواطنين ببلدة مخماس، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن مستوطنين أغلقوا طريق تجمع خلة السدرة، وأطلقوا مواشيهم في أراضي المواطنين، للتضييق على الأهالي، ومحاولة تهجيرهم قسراً








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي بيافا
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الشيخ ابو علي بوفاة ابنته
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الشيخ مبخوت جهلان
عربي ودولي: الاعلان عن فرص استثمارية بالعراق
أخبار: "القسام" تحذر: أسيران صهيونيان بخطر
أخبار: مرور كوكب صغير قرب الأرض
أخبار: "أسطول الصمود" على بُعد 825 كم من غزة
أخبار: حصيلة الشهداء في غزة تتخطى 66 ألف
أخبار: الأرصاد يتوقع استمرار الأمطار الرعدية
قضايا وآراء: استشهادُ السَّيدِ حسن نصر الله: لحظةُ تحدٍّ كُبرى لجميعِ الأحرارِ في العالمِ
أخبار: الاطلاع على أضرار قصف حي الرقاص
أخبار: عدد الشهداء الصحفيين بغزة يتجاوز 252
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 65926
أخبار: ارتفاع ضحايا العدوان على صنعاء
أخبار: الأرصاد يحذر من أمطار رعدية متفرقة
أخبار: قصف أهدافا حساسة للعدو الصهوني
أخبار: العدو استهدف إصلاحية المخابرات وسجن آخر
أخبار: 150 شهيد وجريح جراء العدوان الصهيوني
أخبار: المؤتمر يدعو لعدم الانجرار لدعوات الفتنة
أخبار: حصيلة أولية لضحايا العدوان على صنعاء
أخبار: عدوان صهيوني على العاصمة صنعاء
أخبار: إتلاف 62 طن أغذية منتهية بصنعاء
فنون ومنوعات: مراهق يحاول قتل عمه بسبب
علوم وتقنية: 6 مكملات لتخفيف حرقة المعدة
أخبار: ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,538
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025