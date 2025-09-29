الإثنين, 29-سبتمبر-2025 الساعة: 05:59 م - آخر تحديث: 04:36 م (36: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأهدل

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأستاذ فؤاد الأهدل

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأستاذ فؤاد الأهدل
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ/ فؤاد علي مفبول الاهدل عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 160 مديرية الحوك محافظة الحديدة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.

وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد محمد فؤاد على مقبول الأهدل بمناقب الفقيد واسهاماته على المستوى التنظيمي كونه أحد القيادات المؤتمرية الفاعلة.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، وكافة آل الأهدل، بهذا المصاب.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








