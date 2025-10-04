الأحد, 05-أكتوبر-2025 الساعة: 03:15 ص - آخر تحديث: 04:58 م (58: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
بن حبتور: متضامنون مع أسطول الصمود

بن حبتور يؤكد التضامن الكامل مع أسطول الصمود

المؤتمرنت -
بن حبتور يؤكد التضامن الكامل مع أسطول الصمود
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، التضامن الكامل مع “أسطول الصمود” الذي يهدف إلى كسر الحصار على الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة وتطهير عرقي من قبل العدو الإسرائيلي المجرم لنحو عامين.

وأشاد عضو السياسي الأعلى بالروح التضامنية لجميع المشاركين في أسطول الصمود الذين جسدوا بإصرارهم وصمودهم وعزيمتهم على الوصول إلى قطاع غزة سمو إنسانيتهم وضميرهم الحي.

ولفت إلى أن العالم الحر يتابع بفخر واعتزاز مسار الأسطول منذ لحظة انطلاقه رغم ما يتعرض له من اعتداءات من قبل العدو الاسرائيلي حتى اللحظة.

وأدان الدكتور بن حبتور، بأشد العبارات ممارسات كيان العدو الإسرائيلي وصلفه واستكباره الذي يتعمد إعاقة السفن من الوصول إلى هدفها السامي.. موضحا أن هذا السلوك العدواني ليس بالأمر المستغرب على الصهاينة الذين ينتهكون يوميا قانون ومبادئ حقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية ويرتكبون أبشع الجرائم بحق أبناء غزة على مرأى ومسمع من العالم اجمع.

وأشار إلى أن غزة بأحداثها الدامية هي امتحان إنساني وأخلاقي كبير سقط فيه العالم أجمع باستثناء الأحرار في اليمن ومحور المقاومة وإلى جانبهم أحرار العالم.








