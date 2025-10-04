الأحد, 05-أكتوبر-2025 الساعة: 03:15 ص - آخر تحديث: 04:58 م (58: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 67074

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 67074

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 67074
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم السبت، إلى 67,074 شهداء و 169,430 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 66 شهيدًا، و 265 إصابة جديدة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت؛ 13,486 شهيدًا و57,389 إصابة.

وأفادت الوزارة بأنه تم اضافة عدد 720 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: ارتفاع شهداء التجويع بغزة إلى 2.582
أخبار: مسؤول: حظر النفط الامريكي ليس خرقا
أخبار: عدد الشهداء الصحفيين بغزة يتجاوز 254
مجتمع مدني: شيخ الأزهر حزين لهذا الأمر
علوم وتقنية: ناسا تُخطط لبناء قرية على القمر
فنون ومنوعات: شاب يعود من الموت أثناء جنازته
أخبار: 489 مستوطن يقتحمون الأقصى
أخبار: حالتي وفاة بالمجاعة بغزة خلال 24 ساعة
أخبار: ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 66148
أخبار: اليمن يشيد بمواقف الجزائر المساند لفلسطين
أخبار: استهداف سفينة لانتهاكها قرار الحظرِ
رياضة: برشلونة يخطط لضم لاعب أرجنتيني
اقتصاد: الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا
أخبار: 453 حالة وفاه جراء المجاعة بغزة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون الأقصى
أخبار: "أوتشا": الوضع الإنساني بغزة مقلق
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة
أخبار: الشيخ جابر يعزي بوفاة الحاج الصوفي
أخبار: مجيديع يعزي الشيخ عبدالله سعدين
أخبار: الشيخ جابر يعزي بوفاة اللواء القصار
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأهدل
عربي ودولي: مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين
أخبار: عدد ضحايا التجويع بغزة يبلغ 2,571
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 66,055
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025