قصف تمركز لجنود وآليات العدو الصهيوني بغزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها قصفت صباح اليوم السبت، تمركزاً لجنود وآليات جيش العدو الصهيوني أعلى تلة المنطار شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.



وقالت السرايا، في بيان مقتضب "قصفنا صباح اليوم بقذائف الهاون النظامي عيار 60 تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني أعلى تلة المنطار شرق حي الشجاعية في مدينة غزة”.



وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ السابع من أكتوبر 2023، عملياتها البطولية ضد العدو الصهيوني، ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة.

