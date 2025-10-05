المؤتمرنت -

إدارة المباحث تكشف عن 63 جريمة مجهولة

حققت الإدارة العامة للمباحث الجنائية وفروعها في المحافظات إنجازات أمنية متميزة في مجال ضبط الجريمة والحد منها، خلال شهر ربيع الأول ١٤٤٧هجرية.



وكشفت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن ضبط عدد من الجرائم المتنوعة بينها جرائم جسيمة وغير جسيمة وألقت القبض على مرتكبيها.



وأظهرت الإحصائية نجاح الإدارة وفروعها في استعادة 5 سيارات و23 دراجة نارية مسروقة.



كما تم وبتكثيف إجراءات التحري والمتابعة وجمع الاستدلالات الكشف عن ملابسات وغموض عن 16 جريمة مدورة وقعت خلال العام ١٤٤٦ هجرية فيما تم الكشف عن 47 جريمة مجهولة.



وفي جانب التفاعل مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم، تم استقبال وقيد 313 شكوى، أُحيلت إلى الإدارات المختصة والفروع لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.



وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة والمسكرات، ضبطت الإدارة خلال الفترة ذاتها 32 جريمة، تم خلالها ضبط كمية من الخمور والحشيش المخدر والشبو والحبوب المخدرة وأحيل المتهمون فيها للقضاء.



وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية وفروعها، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط 5 جرائم تهرب جمركي، شملت مبيدات زراعية، وأدوية مهربة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية وتمت إحالة 5 متهمين الى القضاء والجهات المختصة.



وأشارت إحصائية شهر ربيع الأول إلى أن عدد القضايا التي تم حلها ومعالجتها بشكل ودي لدى الإدارة العامة وفروعها بلغ 501 قضية، منها 316 قضية أسرية.



وفيما يتعلق بالموافقات الأمنية، أُصدرت خلال الفترة ذاتها 692 موافقة، شملت: 3 طلبات لمنح الجنسية، و353 طلباً لتعديل وتصحيح الأسماء وتواريخ الميلاد، 302 طلباً لفقدان لوحات معدنية، و 34 طلباً لفقدان البيانات الجمركية.



كما أوضحت الإحصائية أن مندوبي الإدارة المشاركين في لجان ترسيم السيارات والدراجات النارية باشروا مباينة 974 سيارة، منها 699 استيفاء جمركي، تم ضبط سيارة واحدة بموجب بلاغات التعميم، واستُكملت إجراءات ترسيم 274 سيارة من قبل الجمارك، إضافة إلى مباينة 2200 دراجة نارية تم ضبط 6 دراجات منها بموجب بلاغات التعميم.*سبتمبر نت

