عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، فيما تستعد جماعات "الهيكل" اليهودية المتطرفة، لتنفيذ سلسلة اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بينما انطلقت حافلات تحمل مئات الفلسطينيين من قرى ومدن الداخل المحتل إلى الأقصى للرباط فيه.



وأدى عشرات المستوطنين طقوس تلمودية بحماية شرطة العدو، التي أغلقت باب المغاربة في وجه الفلسطينيين، لحظة الاقتحام ،وفقا لوكالة سند للأنباء .



وبينت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن العدو أغلق باب المغاربة بعد اقتحام 153 مستوطنا المسجد الأقصى، إضافة لـ 450 تحت مسمى السياحة.



ودعت جماعات استيطانية إلى اقتحامات واسعة للأقصى، بالتزامن مع ما يُعرف بعيد "العُرش" اليهودي، وسط انتشار مكثف لقوات وشرطة العدو الإسرائيلي.



وبحسب دعوات منشورة على منصات تلك الجماعات، فقد تم تنظيم حملات تعبئة تهدف إلى رفع أعداد المقتحمين، تشمل توفير مواصلات مجانية للأطفال والعائلات، وتكثيف الحضور من مختلف الأعمار، في محاولة لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين داخل المسجد.



وتسعى هذه الجماعات إلى فرض وقائع تهويدية جديدة في المسجد الأقصى، من خلال أداء طقوس تلمودية علنية في باحاته، وإدخال ما يسمى بـ"قرابين العيد"، ورفع الأعلام الإسرائيلية، في خطوات تُوصف بأنها محاولة لترسيخ الوجود اليهودي داخل المسجد، وفرض التقسيم الزماني والمكاني.



في هذا الوقت، شد أهالي الداخل المحتل، اليوم الأحد، الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لإعماره والرباط وأداء الصلاة فيه.

وانطلقت حافلات للأهالي من مدينة الناصرة بالداخل المحتل إلى المسجد الأقصى، لأداء الصلاة فيه.



وتتواصل الدعوات المقدسية للحشد والنفير والتوجه إلى الأقصى، والمشاركة في الرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات العدو ومستوطنيه.



ويمتد موسم الأعياد اليهودية هذا العام حتى 14 أكتوبر 2025.

وتستعد شرطة العدو عبر حملات اعتقال وإبعاد تستهدف المرجعيات الدينية والمرابطين والمرابطات في رحاب المسجد الأقصى، إضافة إلى فرض أطواق أمنية مشددة حول القدس والبلدة القديمة.

