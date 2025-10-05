الإثنين, 06-أكتوبر-2025 الساعة: 01:13 ص - آخر تحديث: 08:01 م (01: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - 5 علامات تحذيرية من النوبة القلبية

5 علامات تحذيرية من النوبة القلبية في الشتاء.. لا تتجاهلها

المؤتمرنت -
5 علامات تحذيرية من النوبة القلبية في الشتاء.. لا تتجاهلها
تزداد حالات النوبات القلبية شيوعاً في الشتاء، بسبب إجهاد القلب الناتج عن الطقس البارد. تعرَّف على 5 علامات تحذيرية مبكرة يجب ألا تتجاهلها لحماية صحة قلبك خلال هذا الموسم:

ألم أو انزعاج في الصدر
يُعد ألم أو انزعاج الصدر أخطر مؤشر تحذيري من النوبة القلبية، وهو الأكثر انتشاراً. يمكن وصفه بضغط أو ضيق أو ثقل أو انقباض في منتصف الصدر أو جانبه الأيسر. خلال فصل الشتاء، قد يُخلط بين هذه المعاناة والحموضة، أو عسر الهضم، أو الشعور بالبرد، مع أن إهمال الحالة قد يُودي بحياة البعض.

ضيق التنفس
من المؤشرات التحذيرية الأخرى صعوبة التنفس؛ خصوصاً خلال الراحة أو القيام بنشاط خفيف. في درجات الحرارة المنخفضة، قد يُعتقد خطأ أن ضيق التنفس ناتج عن هواء بارد، ولكنه قد يشير إلى أن القلب يبذل جهداً كبيراً لضخ الدم. إذا شعرت فجأة بصعوبة في التنفس مصحوبة بألم في الصدر، فهذه حالة طارئة.

إرهاق غير طبيعي
قد يُشكِّل الشعور بإرهاق غير طبيعي بعد القيام بأنشطة بسيطة، مثل المشي أو صعود السلالم، خطراً. خلال فصل الشتاء، يُمكن أن يُعزَى الإرهاق إلى الكسل، وتقلبات المزاج الموسمية، وغياب ضوء الشمس، إلا أن الإرهاق المفرط وغير المبرر قد يكون مؤشراً على نقص تدفق الدم إلى القلب. وهو عرض شائع لدى النساء في حالات النوبة القلبية.

ألم في أجزاء أخرى من الجسم
ليس بالضرورة أن يكون ألم النوبة القلبية في الصدر. فقد ينتشر إلى الكتفين، والذراعين (وخصوصاً الذراع اليسرى)، وأسفل الظهر، والرقبة، والفك، أو حتى أعلى المعدة. قد يكون تصلب العضلات أكثر شيوعاً في الطقس البارد؛ ومع ذلك، فإن الألم الذي يحدث غالباً ما يكون عميقاً، ومنتشراً، وغريباً في نوعيته وطبيعته؛ لذلك لا يمكن تجاهله.

التعرق البارد والغثيان أو الدوار
يُعد الدوار والتعرق البارد أو الغثيان المفاجئ من الأعراض الجسدية الأخرى للنوبة القلبية. خلال فصل الشتاء، قد يختلط الأمر على البعض مع البرد أو الجفاف، ولكن مع وجود علامات أخرى دالة، قد تُشير هذه الحالات إلى أمر يهدد الحياة. تدل هذه الأعراض على فشل القلب في ضخ الدم بشكل كافٍ إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الدماغ.*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: فنان شهير يٌسلم نفسه للجيش
علوم وتقنية: فوائد مذهلة للرمان.. تعرف عليها
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الاستاذ الفلاحي
علوم وتقنية: 8 أطعمة تُعزز صحة أمعائك وقلبك
أخبار: صنعاء تحتضن فعاليات معرض الطاقة
أخبار: قصف تمركز لجنود وآليات العدو بغزة
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 67074
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة المهندس العزي
أخبار: بن حبتور: متضامنون مع أسطول الصمود
أخبار: ارتفاع شهداء التجويع بغزة إلى 2.582
أخبار: مسؤول: حظر النفط الامريكي ليس خرقا
أخبار: عدد الشهداء الصحفيين بغزة يتجاوز 254
مجتمع مدني: شيخ الأزهر حزين لهذا الأمر
علوم وتقنية: ناسا تُخطط لبناء قرية على القمر
فنون ومنوعات: شاب يعود من الموت أثناء جنازته
أخبار: 489 مستوطن يقتحمون الأقصى
أخبار: حالتي وفاة بالمجاعة بغزة خلال 24 ساعة
أخبار: ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 66148
أخبار: اليمن يشيد بمواقف الجزائر المساند لفلسطين
أخبار: استهداف سفينة لانتهاكها قرار الحظرِ
رياضة: برشلونة يخطط لضم لاعب أرجنتيني
اقتصاد: الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا
أخبار: 453 حالة وفاه جراء المجاعة بغزة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون الأقصى
أخبار: "أوتشا": الوضع الإنساني بغزة مقلق
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025