الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على سهل تهامة ومحافظات تعز، الضالع، إب، ريمة، المحويت والحديدة.



ويُحتمل هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، أبين، حجة، ذمار وأجزاء من السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى.



ونبه المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية لاسيما في المنحدرات والطرق الجبلية.



كما نبه من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب كثافة السحب المنخفضة أو الضباب وذلك على الطرق والمنحدرات الجبلية.

