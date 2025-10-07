الثلاثاء, 07-أكتوبر-2025 الساعة: 05:24 م - آخر تحديث: 05:18 م (18: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
تفجير آلية عسكرية صهيونية بغزة

تفجير آلية عسكرية صهيونية بمدينة غزة

المؤتمرنت -
تفجير آلية عسكرية صهيونية بمدينة غزة
نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مشاهداً لتفجير مجاهديها آلية عسكرية لجيش العدو الصهيوني في مدينة غزة.

وأظهرت اللقطات، لحظات التحضير والإعداد للعملية، ورصد تحركات الآلية العسكرية الصهيونية ثم تفجيرها خلال توغلها في حي تل الهوا بمدينة غزة وتصاعد الدخان بعد تحقيق إصابة مباشرة.

تأتي هذه العملية في إطار سلسلة من العمليات التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد قوات العدو الاسرائيلي المتوغلة في مختلف محاور القتال بقطاع غزة.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش العدو وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر2023.








