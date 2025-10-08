الأربعاء, 08-أكتوبر-2025 الساعة: 10:58 م - آخر تحديث: 10:49 م (49: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - تمكن المنتخب السعودي، مساء الأربعاء، من هزيمة نظيره منتخب إندونيسيا بمباراة مثيرة

السعودية تقتنص فوزاً مثيراً من اندونيسيا بثلاثية

المؤتمرنت -
السعودية تقتنص فوزاً مثيراً من اندونيسيا بثلاثية
تمكن المنتخب السعودي، مساء الأربعاء، من هزيمة نظيره منتخب إندونيسيا بمباراة مثيرة في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

واستضاف ملعب الملك عبد الله الدولي مباراة إندونيسيا ضد السعودية ضمن منافسات الجولة الأولى، من مباريات ملحق آسيا المؤهل لكأس العالم 2026.

وأحرز كيفين ديكس هدف منتخب إندونيسيا الأول في الدقيقة الحادية عشر، وعدل صالح أبو الشامات النتيجة لصالح منتخب السعودية في الدقيقة السابعة عشر، وأضاف فراس البريكان الهدف الثاني للخُضر في الدقيقة الـ 36 من علامة الجزاء.

وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 62، وقلص ديكس الفارق للضيوف في الدقيقة الـ 88، من علامة الجزاء أيضًا، ثم تحصل البديل محمد كنو على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 90+3.

ليتصدر منتخب السعودية جدول ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط.
بينما يتذيل منتخب إندونيسيا جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026 بدون أي نقاط.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: منتخب مصر يتأهل إلى كأس العالم 2026
أخبار: الخارجية تشيد بمواقف 4 دول مساندة للشعب الفلسطيني
عربي ودولي: حماس تطالب بجثتي يحيى ومحمد السنوار
عربي ودولي: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
أخبار: 1676 شهيداً وجريحاً باليمن جراء العدوان
أخبار: 254 صحفيا شهداء الحقيقة في غزة
أخبار: هجوم صهيوني على أسطول الحرية
علوم وتقنية: “انستغرام” تكافئ صناع المحتوى المبدعين
عربي ودولي: الاردن تعلن مقتل مسلحين اشتبكوا مع الجيش
اقتصاد: صنعاء تحتضن معرضا للطاقة (انطباعات)
علوم وتقنية: ناسا تحذر: الأرض تزداد ظلمة وحرارة
عربي ودولي: القسام تقصف موقع قيادة للاحتلال شرق غزة
محافظات: جلسات إرشادية لمزارعي الفراولة بصنعاء
أخبار: برودة نسبية وامطار.. تنبيه هام للمواطنين
أخبار: صنعاء: الحكم بقضية اغتيال حسن زيد
محافظات: إب .. تأهيل مشروع مياه الأهمول
رياضة: مهاجم برشلونة: ما حدث أمام إشبيلية مؤلم
فنون ومنوعات: كلب يطيح بلص مجوهرات
مجتمع مدني: 15 مليون مراهق يحترقون بالسجائر
أخبار: تفجير آلية عسكرية صهيونية بغزة
ثقافة: ثلاثة علماء يفوزون بجائزة نوبل للطب
أخبار: طوفان الأقصى: عامان من الصمود والمواجهة
أخبار: صنعاء: بدء صرف معاشات شهر أكتوبر
أخبار: تدشين اختبارات النقل بمدارس الجمهورية
أخبار: ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,610
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025