توقعات بهطول أمطار متفاوتة في 9 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، تعز، الضالع، إب، الحديدة، ذمار، ريمة، المحويت وحجة.



وقد تهطل أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظة البيضاء ومرتفعات أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، وعلى أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها.



وهطلت يوم أمس أمطار رعدية بعضها غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظات الغربية والجنوبية.



ونبه المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية.



كما نبه من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب كثافة السحب المنخفضة أو الضباب لاسيما على الطرق والمنحدرات الجبلية.