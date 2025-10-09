الخميس, 09-أكتوبر-2025 الساعة: 06:57 م - آخر تحديث: 06:36 م (36: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء

توقعات بهطول أمطار متفاوتة في 9 محافظات

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار متفاوتة في 9 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، تعز، الضالع، إب، الحديدة، ذمار، ريمة، المحويت وحجة.

وقد تهطل أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظة البيضاء ومرتفعات أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، وعلى أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

وهطلت يوم أمس أمطار رعدية بعضها غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظات الغربية والجنوبية.

ونبه المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية.

كما نبه من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب كثافة السحب المنخفضة أو الضباب لاسيما على الطرق والمنحدرات الجبلية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: دراسة طبية تعدد فوائد البصل لمرضى السكري
اقتصاد: إعمار غزة يحتاج 52 مليار دولار
رياضة: السعودية تقتنص فوزاً مثيراً من اندونيسيا
رياضة: منتخب مصر يتأهل إلى كأس العالم 2026
أخبار: مسئولة أممية تعزي في استشهاد الرهوي
أخبار: الخارجية تشيد بمواقف 4 دول مساندة لفلسطين
عربي ودولي: حماس تطالب بجثتي يحيى ومحمد السنوار
عربي ودولي: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
أخبار: 1676 شهيداً وجريحاً باليمن جراء العدوان
أخبار: 254 صحفيا شهداء الحقيقة في غزة
أخبار: هجوم صهيوني على أسطول الحرية
علوم وتقنية: “انستغرام” تكافئ صناع المحتوى المبدعين
عربي ودولي: الاردن تعلن مقتل مسلحين اشتبكوا مع الجيش
اقتصاد: صنعاء تحتضن معرضا للطاقة (انطباعات)
علوم وتقنية: ناسا تحذر: الأرض تزداد ظلمة وحرارة
عربي ودولي: القسام تقصف موقع قيادة للاحتلال شرق غزة
محافظات: جلسات إرشادية لمزارعي الفراولة بصنعاء
أخبار: برودة نسبية وامطار.. تنبيه هام للمواطنين
أخبار: صنعاء: الحكم بقضية اغتيال حسن زيد
محافظات: إب .. تأهيل مشروع مياه الأهمول
رياضة: مهاجم برشلونة: ما حدث أمام إشبيلية مؤلم
فنون ومنوعات: كلب يطيح بلص مجوهرات
مجتمع مدني: 15 مليون مراهق يحترقون بالسجائر
أخبار: تفجير آلية عسكرية صهيونية بغزة
ثقافة: ثلاثة علماء يفوزون بجائزة نوبل للطب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025