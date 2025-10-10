الجمعة, 10-أكتوبر-2025 الساعة: 04:29 م - آخر تحديث: 04:20 م (20: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - نصح باتباع إجراءات السلامة للحماية من العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة

تحذير هام للمتواجدين في ممرات السيول

المؤتمرنت -
تحذير هام للمتواجدين في ممرات السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من لحج، تعز، إب، ريمة، غرب ذمار والمحويت والساحل الغربي وسهل تهامة وهضاب أبين، شبوة وحضرموت.

ويُتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من الضالع وحجة وغرب كل من صعدة، عمران، صنعاء وعلى السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وهطلت يوم أمس أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والسواحل الغربية والهضاب الداخلية.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية وانجراف التربة والانهيارات الصخرية، ومن تدني الرؤية الافقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب السحب المنخفضة وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

ونصح باتباع إجراءات السلامة للحماية من العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: صنعاء تُبارك إنتصار المقاومة الفلسطينية في غزة
قضايا وآراء: شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
رياضة: صدارة مؤقتة لمنتخب اليمن في تصفيات كأس آسيا
فنون ومنوعات: تأجيل محاكمة شيرين عبد الوهاب
أخبار: الجدول الزمني لوقف الحرب في غزة
ثقافة: فوز الكاتب المجري لازلو بجائزة نوبل للآداب
أخبار: بريد اليمن .. 360 مكتبًا و 1500 نافذة خدمية
أخبار: تحذير هام من شراء منتج مخالف للمواصفات
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفاوتة في 9 محافظات
أخبار: الاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة (تفاصيل)
عربي ودولي: ترامب: اتفاق إنهاء الحرب في غزة بات قريباً جداً
مجتمع مدني: دراسة طبية تعدد فوائد البصل لمرضى السكري
اقتصاد: إعمار غزة يحتاج 52 مليار دولار
رياضة: السعودية تقتنص فوزاً مثيراً من اندونيسيا
رياضة: منتخب مصر يتأهل إلى كأس العالم 2026
أخبار: صنعاء تُفند مغالطات بيان ( الخليجي- الاوروبي)
أخبار: سرايا القدس تستهدف قوات إسرائيلية بمخيم الشاطئ
أخبار: 10 شهداء و61 إصابة بعدوان جديد على غزة
أخبار: مسئولة أممية تعزي في استشهاد الرهوي
أخبار: الخارجية تشيد بمواقف 4 دول مساندة لفلسطين
عربي ودولي: حماس تطالب بجثتي يحيى ومحمد السنوار
عربي ودولي: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
أخبار: 1676 شهيداً وجريحاً باليمن جراء العدوان
أخبار: 254 صحفيا شهداء الحقيقة في غزة
أخبار: هجوم صهيوني على أسطول الحرية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025