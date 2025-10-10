المؤتمرنت -

تحذير هام للمتواجدين في ممرات السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من لحج، تعز، إب، ريمة، غرب ذمار والمحويت والساحل الغربي وسهل تهامة وهضاب أبين، شبوة وحضرموت.



ويُتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من الضالع وحجة وغرب كل من صعدة، عمران، صنعاء وعلى السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وهطلت يوم أمس أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والسواحل الغربية والهضاب الداخلية.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية وانجراف التربة والانهيارات الصخرية، ومن تدني الرؤية الافقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب السحب المنخفضة وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.



ونصح باتباع إجراءات السلامة للحماية من العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.