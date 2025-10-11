السبت, 11-أكتوبر-2025 الساعة: 12:11 ص - آخر تحديث: 12:06 ص (06: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - أكدت مصادر طبية، بأن جثامين 152 شهيدا وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة،

استشهاد 20 فلسطينياً في قطاع غزة

المؤتمرنت -
استشهاد 20 فلسطينياً في قطاع غزة
أكدت مصادر طبية، بأن جثامين 152 شهيدا وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة، منذ فجر الجمعة، من بينها جثامين 132 شهيدا تم انتشالها من تحت الأنقاض.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن هذه المصادر، أن 19 شهيدا ارتقوا بغارات جيش العدو الصهيوني التي لم تتوقف على القطاع، رغم دخول اتفاق "وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ، بالإضافة إلى شهيد متأثرا بإصابته السابقة.

وأفادت المصادر باستشهاد 16 فلسطينياً جراء قصف منزل لعائلة غبون جنوب مدينة غزة، واستشهاد فلسطيني في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، واستشهاد مواطنين اثنين إثر غارة لطيران العدو جنوب مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وبحسب المصادر وصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة جثامين 43 شهيدا، وإلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة جثامين 60 شهيدا، و4 شهداء إلى مستشفى العودة في النصيرات، و13 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، و32 شهيدا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: هولندا تعزز صدارتها بتصفيات كأس العالم
ثقافة: فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية بـ(نوبل للسلام)
أخبار: تحذير هام للمتواجدين في ممرات السيول
أخبار: مجيديع يعزي الشيخ عبدالوارث العمري بوفاة والدته
أخبار: غزة من تحت الركام .. هتافات للحياة بعد عامين من الموت
أخبار: صنعاء تُبارك إنتصار المقاومة في غزة
قضايا وآراء: شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
رياضة: صدارة مؤقتة لمنتخب اليمن في تصفيات كأس آسيا
فنون ومنوعات: تأجيل محاكمة شيرين عبد الوهاب
أخبار: الجدول الزمني لوقف الحرب في غزة
ثقافة: فوز الكاتب المجري لازلو بجائزة نوبل للآداب
أخبار: بريد اليمن .. 360 مكتبًا و 1500 نافذة خدمية
أخبار: تحذير هام من شراء منتج مخالف للمواصفات
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفاوتة في 9 محافظات
أخبار: الاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة (تفاصيل)
عربي ودولي: ترامب: اتفاق إنهاء الحرب في غزة بات قريباً جداً
مجتمع مدني: دراسة طبية تعدد فوائد البصل لمرضى السكري
اقتصاد: إعمار غزة يحتاج 52 مليار دولار
رياضة: السعودية تقتنص فوزاً مثيراً من اندونيسيا
رياضة: منتخب مصر يتأهل إلى كأس العالم 2026
أخبار: صنعاء تُفند مغالطات بيان ( الخليجي- الاوروبي)
أخبار: سرايا القدس تستهدف قوات إسرائيلية بمخيم الشاطئ
أخبار: 10 شهداء و61 إصابة بعدوان جديد على غزة
أخبار: مسئولة أممية تعزي في استشهاد الرهوي
أخبار: الخارجية تشيد بمواقف 4 دول مساندة لفلسطين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025