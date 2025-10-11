السبت, 11-أكتوبر-2025 الساعة: 03:35 م - آخر تحديث: 03:24 م (24: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر نت - التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية وتدني الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب

أمطار متوقعة في 7 محافظات

المؤتمرنت -
أمطار متوقعة في 7 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة، على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء باردة في مرتفعات خمس محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، حجة، المحويت والساحل الغربي وسهل تهامة.

ويُتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً غرب كل من ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، وعلى أجزاء من مرتفعات محافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 3 - 9 درجة مئوية.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية وتدني الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب السحب المنخفضة وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

كما نبه كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.
(سبأ)








