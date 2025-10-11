المؤتمرنت -

237 ألف شهيد وجريح حصيلة العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جثامين 151 شهيداً، بينهم 116 انتشلوا من تحت الأنقاض، إضافة إلى 72 إصابة جديدة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن فرق الإسعاف والدفاع المدني ما زالت عاجزة عن الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات نتيجة الدمار الكبير واستمرار القيود على الحركة.



وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 67,682 شهيداً و170,033 مصاباً، وفق ما أكدته وزارة الصحة.



وأضافت الوزارة أنه جرى إدراج 320 شهيداً جديداً ضمن الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المختصة بملف التبليغات والمفقودين، وذلك عن الفترة من 3 إلى 10 أكتوبر 2025.



وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة عن استمرار تسجيل وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية في مختلف مناطق القطاع، حيث بلغ عدد الشهداء بسبب الجوع 463 شخصاً، من بينهم 157 طفلاً. ومنذ إعلان التصنيف المرحلي للأمن الغذائي (IPC) عن المجاعة رسمياً في غزة، سُجلت 185 حالة وفاة جديدة، بينها 42 طفلاً.