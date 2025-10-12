الأحد, 12-أكتوبر-2025 الساعة: 07:16 م - آخر تحديث: 06:46 م (46: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - تستضيف مصر قمة دولية بشأن مستقبل قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وحركة حماس، حيث من المقرر

مستقبل غزة .. قمة دولية مرتقبة في شرم الشيخ

المؤتمرنت -
مستقبل غزة .. قمة دولية مرتقبة في شرم الشيخ
تستضيف مصر قمة دولية بشأن مستقبل قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وحركة حماس، حيث من المقرر أن تنعقد يوم الإثنين المقبل في شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان مساء السبت، إن “قمة دولية ستعقد تحت عنوان ’شرم الشيخ للسلام’… الإثنين الموافق 13 تشرين الأول/ أكتوبر برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

وأشار البيان إلى “مشاركة قادة أكثر من عشرين دولة” في القمة التي “تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة”.

وفي السياق، نقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مصادر، قولها إن الخارجية الأميركية وجهت السبت دعوة رسمية لقمة القادة بشأن غزة التي ستعقد في شرم الشيخ، مشيرة إلى أنه تمت دعوة العديد من الدول بينها إسبانيا وإيران وتركيا والسعودية وباكستان وإندونيسيا وبريطانيا.

وأعلنت فرنسا مشاركة رئيسها إيمانويل ماكرون في القمة، فيما أكدت حكومات إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا مشاركة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ومن المتوقع أن تسهم القمة في حشد دعم دولي إضافي لخطة ترامب للسلام في غزة، في ظل بقاء قضايا صعبة عالقة تتعلق بحكم غزة ما بعد الحرب والأمن وإعادة الإعمار.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى (إسرائيل)، صباح غد الاثنين، بالتوقيت المحلي، حيث سيخطب في “الكنيست” ويلتقي عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وبعد ظهر اليوم نفسه، سيتوجه إلى مصر للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب الدول الضامنة الأخرى لخطة إنهاء حرب الإبادة في غزة.

وقال الرئيس الأميركي في تصريحات صحافية أمس السبت إنه سيلتقي في مصر الإثنين “العديد من القادة” لمناقشة مستقبل قطاع غزة.

وقال الرئيس الأميركي إن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى سلام أوسع في الشرق الأوسط، مضيفا “لدينا بعض البؤر الساخنة الصغيرة حاليا، لكنها صغيرة جدا.. سيكون من السهل جدا إخمادها. ستتم السيطرة على هذه الحرائق بسرعة كبيرة”.

ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج لجيش الاحتلال، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.
(وكالات)








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: الصين تكشف عن أول روبوت مقاوم للمطر
فنون ومنوعات: الموت يغيب فنان يمني شهير
عربي ودولي: استشهاد 20 فلسطينياً في قطاع غزة
أخبار: صنعاء.. احتشاد مليوني تتويجاً لعامي إسناد فلسطين
رياضة: هولندا تعزز صدارتها بتصفيات كأس العالم
ثقافة: فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية بـ(نوبل للسلام)
أخبار: بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أخبار: ارتفاع شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 67 ألف
أخبار: تحذير هام للمتواجدين في ممرات السيول
أخبار: مجيديع يعزي الشيخ العمري بوفاة والدته
أخبار: غزة ..هتافات للحياة بعد عامين من الموت
أخبار: صنعاء تُبارك إنتصار المقاومة في غزة
قضايا وآراء: شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
رياضة: صدارة مؤقتة لمنتخب اليمن في تصفيات كأس آسيا
فنون ومنوعات: تأجيل محاكمة شيرين عبد الوهاب
أخبار: الجدول الزمني لوقف الحرب في غزة
ثقافة: فوز الكاتب المجري لازلو بجائزة نوبل للآداب
أخبار: بريد اليمن .. 360 مكتبًا و 1500 نافذة خدمية
أخبار: تحذير هام من شراء منتج مخالف للمواصفات
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفاوتة في 9 محافظات
أخبار: الاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة (تفاصيل)
عربي ودولي: ترامب: اتفاق إنهاء الحرب في غزة بات قريباً جداً
مجتمع مدني: دراسة طبية تعدد فوائد البصل لمرضى السكري
اقتصاد: إعمار غزة يحتاج 52 مليار دولار
رياضة: السعودية تقتنص فوزاً مثيراً من اندونيسيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025