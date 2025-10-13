المؤتمرنت -

أجواء باردة في 7 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة نسبياً إلى باردة على مرتفعات سبع محافظات، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء قد تكون باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات محافظات لحج، الضالع، البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 3 - 8 درجات مئوية.



ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، حجة والمحويت، وأجزاء من الساحل الغربي وسهل تهامة ومناطق محدودة من ذمار، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحضرموت.



كما قد تشمل الأمطار مناطق متفرقة من شرق خليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.



كما نبه المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وعبور الجسور الارضية ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية.