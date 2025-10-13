الإثنين, 13-أكتوبر-2025 الساعة: 04:48 م - آخر تحديث: 04:02 م (02: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
المؤتمر نت - نبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المرتفعات الجبلية

أجواء باردة في 7 محافظات

المؤتمرنت -
أجواء باردة في 7 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة نسبياً إلى باردة على مرتفعات سبع محافظات، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء قد تكون باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات محافظات لحج، الضالع، البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 3 - 8 درجات مئوية.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، حجة والمحويت، وأجزاء من الساحل الغربي وسهل تهامة ومناطق محدودة من ذمار، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحضرموت.

كما قد تشمل الأمطار مناطق متفرقة من شرق خليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.

كما نبه المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وعبور الجسور الارضية ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية.








