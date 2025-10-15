المؤتمرنت -

الامين العام المساعد يعزي ال الشرجبي

بعث الشيخ جابر عبدالله الوهباني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ عبدالحميد احمد سيف الشرجبي، مدير ادارة الرقابة على شؤون المحافظات، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



ولفت الامين العام المساعد الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الرقابية والتدريبية في مجال التحصيل والضرائب والتنمية والمحاسبة المالية، مشيرا الى أن الوطن خسر برحيله احد كوادره ورجاله الاوفياء والمخلصين.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الشيخ محمد احمد سيف الشرجبي، والى أولاده وإخوانهم، وكافة آل الشرجبي، بعزلة شرجب مديرية الشمايتين بمحافظة تعز،عبّر الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب.



سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".