الأربعاء, 15-أكتوبر-2025 الساعة: 01:23 م - آخر تحديث: 12:30 م (30: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الشيخ جابر عبدالله الوهباني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء

الامين العام المساعد يعزي ال الشرجبي

المؤتمرنت -
الامين العام المساعد يعزي ال الشرجبي
بعث الشيخ جابر عبدالله الوهباني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ عبدالحميد احمد سيف الشرجبي، مدير ادارة الرقابة على شؤون المحافظات، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

ولفت الامين العام المساعد الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الرقابية والتدريبية في مجال التحصيل والضرائب والتنمية والمحاسبة المالية، مشيرا الى أن الوطن خسر برحيله احد كوادره ورجاله الاوفياء والمخلصين.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الشيخ محمد احمد سيف الشرجبي، والى أولاده وإخوانهم، وكافة آل الشرجبي، بعزلة شرجب مديرية الشمايتين بمحافظة تعز،عبّر الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب.

سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
ثقافة: الماجستير بامتياز للباحث عبدالله الحميري من كلية الإعلام بصنعاء
رياضة: العراق يقترب خطوة من التأهل لكأس العالم
أخبار: أجواء باردة في 7 محافظات
أخبار: إستشهاد الصحفي الجعفراوي جنوبي غزة
أخبار: تضامناً مع فلسطين.. إندونيسيا تُقصي إسرائيل رياضيا
قضايا وآراء: الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أخبار: الخدمة المدنية تعلن الثلاثاء المقبل إجازة رسمية
أخبار: مستقبل غزة .. قمة دولية مرتقبة في شرم الشيخ
علوم وتقنية: الصين تكشف عن أول روبوت مقاوم للمطر
فنون ومنوعات: الموت يغيب فنان يمني شهير
أخبار: 237 ألف شهيد وجريح في غزة
أخبار: أمطار متوقعة في 7 محافظات
عربي ودولي: استشهاد 20 فلسطينياً في قطاع غزة
أخبار: الامين العام المساعد يواسي آل السروري
أخبار: حقيقة البنود السرية في إتفاق غزة
أخبار: صنعاء.. احتشاد مليوني تتويجاً لعامي إسناد فلسطين
رياضة: هولندا تعزز صدارتها بتصفيات كأس العالم
ثقافة: فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية بـ(نوبل للسلام)
أخبار: بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أخبار: ارتفاع شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 67 ألف
أخبار: تحذير هام للمتواجدين في ممرات السيول
أخبار: مجيديع يعزي الشيخ العمري بوفاة والدته
أخبار: غزة ..هتافات للحياة بعد عامين من الموت
أخبار: صنعاء تُبارك إنتصار المقاومة في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025